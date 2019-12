‘Resesyon bekliyorum’

Bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Amerikalı ekonomist Paul Krugman, krizden etkilenen bankaları kurtarmak için Avrupa ülkelerinin başını çektiği operasyona rağmen dünyanın derin bir resesyona doğru ilerlediğini söyledi.



Princeton Üniversitesi profesörü ve New York Times yazarı Krugman, krizin şimdiden dünya ekonomisine ciddi zararlar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Kriz nedeniyle reel ekonomide aşağı yönlü çok büyük bir ivme mevcut. Kredi piyasalarındaki tıkanmayı açsak bile muhtemelen daha önümüzde çok tatsız bir resesyon olacak.”



‘Patlamayı gördüm ama’



Dünya borsalarında büyük canlanmaya yol açan Avrupa kurtarma planını öven ve bu planın finans sistemindeki kredi krizini onarma ihtimalinin güçlü olduğunu anlatan Krugman şöyle dedi:

“Ancak piyasaların coşkulu tepkisi, planın çare olacağı anlamına da gelmiyor. Bence şu anda finans sistemine yeniden işlemeye başlayacağı noktaya getirecek desteği verme potansiyeli olan bir plan var. Kriz, ABD’de Bush yönetiminin savunduğu gibi piyasaların her şeyden önce geldiği inancından uzaklaşma getirdi.”



Makalelerinde Bush yönetimini şiddetle eleştiren Krugman, “Bize piyasaların iyi işlediğini ve bireysel kar arayışlarının her zaman olumlu sonuç vereceğini söyleyen insanlar büyük ölçüde yanıldılar” dedi.



Krugman, Amerikan radyosu NPR’a verdiği mülakatta da, “Maliyenin ne kadar domino etkisinin insafına kaldığını önceden anlamamış olduğuma kızıyorum. Patlamanın olacağını ve çok acılar çekileceğini gördüm ama bu kadarını hesaplayamadım” itirafında bulundu.



Krugman, "Krizlerden korunmak için 30'lu yıllarda uygulamaya başladığımız koruma sistemini temelden yıkan bir mali sistem yarattık. Koruma önlemlerini aşarken yeni bir krize yelken açtığımızın farkına varmalıydık" dedi.



Nobel Komitesi, bazı ülkelerin uluslararası ticareti denetimleri altına almalarının ardındaki nedenleri incelediği çalışmalarından dolayı Krugman’a 2008 Nobel Ekonomi Ödülü’nün verildiğini önceki gün açıklamıştı.