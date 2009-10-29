Resepsiyonda ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Köşk'te verdiği resepsiyona CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP'liler katılmadı. Resepsiyona katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un samimi sohbetleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarının ilkini devlet protokolüne verdi. Eşsiz gerçekleşen davette Cumhurbaşkanı Gül, konuklarını tek başına karşıladı.



Resepsiyona, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Kuvvet komutanları, kabine üyeleri, çok sayıda milletvekili, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, Muhafız Alayı Komutanı ve Gül'ün önceki Başyaveri Kurmay Albay Metin Özbek, engelli milli sporcular, Dünya ve Avrupa Satranç Şampiyonu unvanlı minik satranççılarında bulunduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin Cumhuriyet Bayramını kutladıktan sonra resepsiyona katılan çeşitli branşlardan şampiyon olan milli sporcularla da hatıra fotoğraf çektirip kısa süreli sohbet etti.





Muhalefet liderleri yok

Davetli olmalarına rağmen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP'lilerin katılmadığı resepsiyonda, CHP'den Ankara Milletvekili Bayram Meral, MHP'den ise Ankara Milletvekili Bekir Aksoy ile Mersin Milletvekili Behiç Çelik yer aldı.





Sıcak sohbet

Resepsiyona katılan Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Cumhurbaşkanı ile tokalaştıktan sonra aynı masa etrafında uzun süre sohbet etti. Sıcak ortamda ve gülümsemelerle geçen sohbete daha sonra TBMM Başkanı Şahin ve tebrikleri kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Gül de katıldı.

Resepsiyon, konukların tamamının salondaki yerini almasından sonra basına kapalı devam etti.