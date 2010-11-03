-RESEN EMEKLİ SUBAYLAR YARGIYA BAŞVURDU KAYSERİ (A.A) - 03.11.2010 - Kayseri'de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla resen emekli edilen Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) üyesi 20 subay ve astsubay, emeklilik işleminin yok sayılması ve özlük haklarının iadesi için mahkemeye başvurdu. ASDER Kayseri Şube Başkanı emekli yarbay Kemal Mete, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) YAŞ kararlarıyla resen emekli edildiklerini, ''irticai görüş sahibi olma ve disiplinsizlikle'' suçlanarak dışlandıklarını söyledi. YAŞ kararları yargıya kapalı olduğu için bugüne dek haklarını arayamadıklarını ve yargısız infaza uğradıklarını ileri süren Mete, şöyle konuştu: ''Ordudan uzaklaştırılarak işimizi kaybettiğimiz gibi TSK ile ilgili tüm sosyal haklarımız da elimizden alındı. Lojmanlarımızdan çıkarıldık, kimliklerimiz alındı, hastalarımız bile tedavisi yarım bırakılarak ölüme terk edildi. Bu nedenle hayatını kaybeden yakınlarımız oldu. Sorgusuz sualsiz işlerimizden edildiğimiz gibi bazılarımızdan eğitim gideri olarak tazminat talip edildi, hem kamuda hem de özel sektörde iş bulmamız çeşitli baskılarla engellendi, tam anlamıyla sefalete mahkum edildik. Çaresiz, ümitsiz bırakılarak intihar eden arkadaşlarımız oldu. Ancak her ne şart altında olursak olalım sabırla, birbirimize destek olarak ayakta kalmayı başardık. Devletimize ve TSK'ya güvenimizi kaybetmedik. Çünkü biliyorduk ki kişilerin hatası kurumlara mal edilemez. Gün geldi bizi yargısız infaza tabi tutanlar yargıya hesap vermek zorunda kaldı.'' Mete, 12 Eylülde yapılan referandumla yürürlüğe giren anayasa değişikliğinin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, artık ordudan ihraçlarını hukuken sorgulayabilecekleri yeni bir dönemin başladığını kaydetti. Yargısız infazın ''baş örtülü eşlere sahip olmalarından'' kaynaklandığını öne süren Mete, şunları söyledi: ''Son resepsiyon krizinde de görüldüğü gibi TSK'da baş örtüsüne karşı reaksiyon hala sürmektedir. Baş örtülü sivile dahi tahammül edemeyen amir zihniyetin, kontrolü altındaki askeri yargıyı etkileyerek adalete uygun karar çıkmasına engel olabileceği endişesindeyiz. Çünkü, askeri yargı halihazırda bağımsız karar verebilme özelliği taşımamaktadır. Anayasa değişikliği doğrultusunda başvurumuzun değerlendirileceği Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) yapısı değiştirilerek bağımsız hakimlerin görev aldığı özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. YAŞ mağdurlarının kanunla belirlenen suçları varsa gereken ceza verilmeli, aksi halde zedelenen itibarları iade edilmeli, ellerinden alınan tüm yasal hakları tazmin edilerek verilmelidir.'' Açıklamanın ardından Kemal Mete ve YAŞ kararıyla resen emekli edilen toplam 20 subay ve astsubay, dava dilekçelerini AYİM'e gönderilmek üzere Kayseri Bölge İdare Mahkemesine verdi.