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'Reşadiye soruşturması'nda muhtar tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan köy muhtarı tutuklandı.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan köy muhtarı tutuklandı.

Pusuyu karakolun dibine kurmuşlar

Terörist saldırıya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ilçedeki bir köyün muhtarı olduğu bildirilen zanlı H.İ, jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin ardından Reşadiye Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Burada savcı tarafından ifadesi alınan zanlı H.İ., sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Devletin birliği ve ülke bütünlüğüne saldırı ile terör örgütüne yardım ve yataklık suçlaması ile tutuklanan muhtar H.İ. Çamlıbel F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İ.H. kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Daha önce DHKP- C'ye yardımdan sorgulanmış

Bu arada, tutuklanan Gökköy muhtarı H.İ. ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Bölgedeki istihbarat çalışmaları sonucunda gözaltına alınarak sorgulanan muhtar H.İ.'nin 1993 yılında da bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DHKP-C'ye yardım ve yataklık iddiası ile gözaltına alınıp sorgulandığı belirtildi.

7 Aralık'ta yapılan terör saldırısında muhtarın askerlerin ilçeye geliş gidiş saatleri ile ilgili olarak PKK'lı gruba bilgi verdiği, bu nedenle sorgulandığı bildirildi.

Muhtarın gözaltına alındıktan sonra olay öncesi ve sonrasında bulunduğu yerler ile ilgili verdiği çelişkili yanıtlarda gerçeği söylemediğinin ortaya çıkması üzerine şüphelerin arttığı bildirildi.

Olay sırasında bir kahvede olduğunu söyleyen muhtarın, yanında olduğunu söylediği arkadaşları bu bilgileri doğrulamadı.

Daha büyük saldırı hedefleniyordu

Bu arada, bölgede eylem yapmak için bulunan PKK'lıların daha büyük eylem planı yaptığı ancak bunu gerçekleştiremedikleri bildirildi.

Teröristlerin Jandarma Bölge Komutanı veya Alay komutanına yönelik suikast planladıkları ancak bunda başarılı olamadıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i serbest kalmıştı

Reşadiye'de 7 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı terörist saldırıyla ilgili olarak, aralarında bölgede faaliyet gösteren özel bir şirketin çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

7 asker şehit olmuştu

Teröristler 7 Aralık'ta Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekiplerine ateş açmış; olayda 1'i uzman çavuş 7 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Detaylar

Saldırıyı terör örgütü PKK üstlenmişti.

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