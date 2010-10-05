-REŞADİYE BASKININDA MUHTARA TAHLİYE ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Tokat'ın Reşadiye İlçesinde, 7 Aralık 2009'da 7 askerin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili olarak, ilçedeki Gökköy Muhtarı Hidayet İlk'in, ''adam öldürmeye iştirak'' ve ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçlamalarından yargılanmasına devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kırıkkale F Tipi Cezaevinde bulunan sanık İlk katılmazken, avukatı Cemal Yücel hazır bulundu. Duruşmada Reşadiye'nin Beşdere Köyü'nde ikamet eden Şükrü Erkut ile oğlu Durmuş Erkut tanık olarak dinlendi. Tanık Şükrü Erkut, sanık İlk'in, Beşdere Köyü'nde saklanması için hiç kimseyi getirmediğini ifade etti. Şükrü Erkut, tanık olarak dinlenecek oğlunda zeka geriliği bulunduğunu bildirdi. Yeminsiz olarak dinlenen tanık Durmuş Erkut ise sanık İlk'in herhangi bir kişiyi ya da teröristleri yanlarına getirmediğini söyleyerek, ''Teröristleri saklamış değiliz'' dedi. Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, İlk'in tutuklanmasından sonra Tokat'taki cezaevinde birlikte kaldığı Enver Bilen adlı tanığın duruşmada dinlenmesini talep etti. Savcı Tuğtekin, dosyaya giren ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen 23 Nisan 2010 tarihli rapor içeriği gereğince, 17 Nisan 2010'da Samsun'un Ladik ilçesinde 2 polis memurunun şehit edilmesiyle sonuçlanan soruşturmanın akıbetinin araştırılmasını, soruşturma dosyasının incelenmek üzere istenmesini ve sanık İlk'in tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, Samsun'un Ladik ilçesi ile 4 Ağustos 2007'de Gümüşhane Karaşeyh Mertekli Köyü, 31 Temmuz 2008'de Sivas Koyulhisar Çukuroba Köyü, 14 Ağustos 2008'de Giresun Şebinkarahisar Kozalan Yaylası, 27 Haziran 2008'de Giresun Dereli Kümbet Köyü Cımbırtlık Güzleği mevkilerinde güvenlik kuvvetlerine saldırı olayları ile ilgili olarak herhangi bir şüphelinin yakalanıp yakalanmadığının veya şüpheli olarak belirlenmiş kişilerin olup olmadığının ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından sorulmasına karar verdi. Sanık İlk'in tahliyesine de karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. İlk'in tahliye kararına, mahkeme başkanınca muhalefet şerhi konuldu. Enver Bilen'in mahkemede tanık olarak dinlenmesi için önceki celsenin ara kararı uyarınca yazılan müzekkereye cevap verilmediği de duruşmada açıklandı. İlk'in, Tokat'ın Reşadiye İlçesinde 7 Aralık 2009'da 7 askerin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili, ''adam öldürmeye iştirak'' ve ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçlamalarından 8 kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılması isteniyor.