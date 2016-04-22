RES raporlarında sahtecilik iddiası; Ekoloji raporu bilimsel değil danışmanlık şirketi hazırladı!

Bodrum ve Çeşme’de yapılması planlanan RES’lere verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan davada, RES şirketinin Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından hazırlandığını belirtilerek mahkemeye sunduğu raporun üniversite tarafından değil, bir danışmanlık şirketince hazırlandığı müfettiş raporlarıyla belgelendi.

Raporu hazırlayan öğretim görevlilerinin aynı usulsüzlüklerle 100’e yakın rapor ürettikleri iddia ediliyor. RES davalarına bakan hukukçular bu sahte raporlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

ABK Çeşme RES A.Ş’ye İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bu karara karşı İzmir 5. İdare Mahkemesinde açılan davada idare yanında müdahil olan ABK RES Şirketi tarafından mahkemeye iletilen “Çeşme Rüzgar Santrali Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu”nun, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından hazırlanmış gibi mahkemeye sunulduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde “Çeşme Rüzgar Santrali Peyzaj Onarım Planı Raporu”nun da Akdeniz Üniversitesince hazırlanmış gibi sunulduğu tespit edildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, olay, davanın avukatı Mehmet Horuş’un Bilim ve Sanayi Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne yaptığı şikayet üzerine görevlendirilen müfettişin incelemesi sonucu ortaya çıktı. Müfettiş Cemal Temiz, her iki raporun da daha çok mevcut durumun analizi şeklinde değerlendirmelere yer verdiğini belirtti, bu durumun AR-GE hizmetinden ziyade danışmanlık faaliyeti olduğunu ifade etti. Müfettiş Temiz tarafından hazırladığı raporda, daha önce bu firmalarla ilgili incelemelerde bulunan Mehmet Usta’nın raporundan da alıntılar yaparak; şirketin ana sözleşmesinde danışmanlık hizmeti vereceğine dair bir hükmün olmadığını ekledi. Şirketin kira sözleşmeleri, personel yapısı gibi bazı konularda da usulsüzlükleri tespit eden müfettiş, bu firmaların teknoloji geliştirme bölgesi muafiyet ve istisnalarından faydalanarak vergisel avantaj sağladıkları tespitini yaptı. Raporda bu firmaların en kısa sürede kanun amacına uygun hale getirilmesi ya da bölge dışına çıkarılması gerektiği dile getirildi.

Öte yandan aynı raporun Muğla 2.İdare Mahkemesinde açılan Bodrum Geriş RES projeleri davasına da sunulduğu belirlendi. Usulsüz raporlarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe ile başvuran Ankara Barosu avukatlarından Mehmet Horuş ve Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Tuncay Koç bu raporu hazırlayan öğretim görevlileri ile ilgili suç duyurusunda bulundular.

Hukukçular, bu raporların RES yapılması istenen yerlerin ekolojik açıdan hassas yöreler olması nedeniyle, gerekli idari izinlerin alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili idarelere sunulmak üzere işletmeci şirketler tarafından hazırlatıldığını aktardılar.

100’e yakın sahte rapor var iddiası

Raporlarla ilgili suç duyurusunda bulunan hukukçular Horuş ve Koç, raporu hazırlayan öğretim görevlilerinin aynı usulsüzlüklerle 100’e yakın rapor ürettiklerini tahmin ettiklerini belirterek, “Soruşturma aşamasında yapılacak araştırmalar ve getirtilecek belgelerle şüpheli öğretim üyeleri ve teknokent firmalarının organize ve seri bir şekilde usulsüz rapor ürettikleri ortaya çıkacaktır. Çok sayıdaki raporlama faaliyetindeki usulsüzlükleri Bodrum ve Çeşme’deki projeler özelinde aşağıdaki şekilde somutlaştırmak mümkündür” dediler.

Hukukçular, öğretim üyeleri ile ilgili “Özel Evrakta Sahtecilik, Çevreyi Kirletme ve İmar Kirliliğine Yol Açma Suçları ve Çevre Kanunu’na Muhalefet” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundular. Benzer suç duyurularının ilerleyen günlerde diğer RES davaları için de söz konusu olacağını dile getiriliyor.

Üniversite raporu algısı yaratılmış

İzmir Çeşme ve Bodrum Geriş’teki RES’lerle ilgili açılan davalarda mahkemeyle sunulan raporların girişinde, RES Şirketi ile Antalya Sanayi Teknolojileri Yazılımı AR-GE Danışmanlık Çevre ve Enerji Tic. AŞ (ASTEC AŞ) yapılan protokolde kurulacak RES’ler için Prof. Dr. Ali Erdoğan’dan Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu talep edildiği ifadeleri yer alıyor. Raporun kapağında yer alan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ifadesi ve kapağın en üstündeki Akdeniz Üniversitesi logosu raporların sanki üniversite tarafından hazırlandığı algısını doğuruyor. Her iki raporda da imzası bulunan öğretim üyeleri akademik unvanları ile rapora imza atmışlar. Hazırlanan raporların altında yer alması gereken ASTEC A.Ş’yi gösterir bir kaşeye ise rastlanılmıyor. Raporun altında Ornitolojik-Ekolojik Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Prof. Dr. Ali Erdoğan, Yard. Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz ve Yard. Doç. Dr. Mustafa Yavuz’un imzaları var.