-RES PROJELERİNE GENELKURMAY İZNİ ŞARTI ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerine, Genelkurmay Başkanlığından olumlu teknik etkileşim izni alındıktan sonra onay verecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ''Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin, ''Proje Onayı Müşterek Hükümlerini'' düzenleyen altıncı maddesine eklenen fıkraya göre, RES projeleri, Genelkurmay Başkanlığından olumlu teknik etkileşim izni alındıktan sonra ve yönetmelikteki diğer şartları da yerine getirmesi halinde onaylanacak. Genelkurmay Başkanlığının iznine esas teşkil edecek olan teknik etkileşim analizi TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından yapılacak.