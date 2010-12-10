-RENKLİ İÇ ÇAMAŞIRLARINDA CİLT KANSERİ TEHLİKESİ SAMSUN (A.A) - 10.12.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, kalitesiz renkli iç çamaşırı giymenin, çamaşırların boyanmasında kullanılan kimyasallar nedeniyle cilt kanserine zemin hazırladığı uyarısında bulundu. Gümrükçüoğlu, tekstil sanayinde ''azo boyar'' denilen maddelerin kumaş boyamasında sıkça kullanıldığına işaret etti. Bu maddelerin kalitesiz olanlarının insan sağlığı açısından risk taşıdığının altını çizen Gümrükçüoğlu, özellikle tenle temas eden giyecekler seçilirken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tenle temas eden giyeceklerdeki söz konusu boya maddesinin terlemeyle birlikte vücut tarafından emileceğini anlatan Gümrükçüoğlu, bunun zaman içinde cilt kanserine zemin hasırlayabileceğine işaret etti. Yıkama sırasında kumaştan çabuk çıkan boyaların tehlikeli olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti: ''Boya yapılmadan kumaşın çekiciliği olmuyor. Boyanın kaliteli olması gerekir. Güneş ışığında solmaması, suyla temas ettiğinde boyanın akmaması lazım. Ama kalitesiz ürünlerde bu çok oluyor. Buna bir de deterjan ve sabun eklendiği zaman boyalar daha çok çıkıyor. Bunu her zaman söylüyorum, yıkama sırasında kumaştan çabuk çıkan boyalar tehlikelidir. Özellikle iç çamaşırlarının boyalı olması halinde, terle birlikte çıkan boyalar vücuda zarar veriyor. Vücutta tahrişler oluyor, sonra yaralar ortaya çıkabiliyor.'' Elyaf boyacılığında kullanılan boyaların, kanser etkisinin olduğunu söyleyen Gümrükçüoğlu, ''Bu azo boyar maddeler yapısındaki boya gereği kansere yol açabiliyor. Vücuda emilim yoluyla geçebilen boyalar hemen öldürmüyor ama zamanla cilt yaraları ortaya çıkıyor. Onkoloji hastanelerinde bunların örnekleri vardır'' dedi. -ÇORAP ALIRKEN DE DİKKAT EDİLMELİ- Gümrükçüoğlu, aynı sorunun çoraplarda da yaşandığına dikkat çekerek, alınan çorapların giyilmeden önce yıkanması gerektiğini söyledi. Yıkanmadan giyildiğinde çorabın renginin parmak uçlarında görülebildiğini belirten Gümrükçüoğlu, ''Ayaklar vücutta en çabuk terleyen yerlerden biri. Bu sebepten ötürü çorabın boyaları çıkıyor ve vücudunuza temas ediyor. Siz parmak aralarınızı kaşımaya başlıyorsunuz sonra mantar olduğunuzu görüyorsunuz aslında bu öyle değil o boyalar ayağınızdaki pişikten emilim yoluyla vücudunuza girmiş oluyor ve sizi kansere götüren süreç başlamış oluyor' diye konuştu. Kaliteli boyalar pahalı olduğu genellikle kumaş boyamada kalitesiz boyaların tercih edildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: ''Kaliteli boyayla boyanmış kumaş, güneş ışığında, yıkamayla solmaz. Ama bunlar pahalı olduğu için tercih edilmiyor. Bu nedenle piyasada olduğundan fazla kalitesiz boyayla boyamış ürün var. Ebeveynler çocuklarına böyle alacalı bulacalı kıyafetleri giydirmeyi sever. Benim onlardan isteğim dikkatli olsunlar. Üzerinde TSE işareti olan ürünleri tercih etmeye çalışsınlar.'' Prof. Dr. Gümrükçüoğlu, bir ürünün kaliteli olup olmadığını test etmek içinse, ıslatılan beyaz bir mendilin giyeceğe sürülmesini isteyerek, mümkünse boyası çıkmayan giyeceklerin tercih edilmesini önerdi.