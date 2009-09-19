Renk körü maymunlar iyileşti

Renk körü iki maymun gen tedavisiyle renkleri ayırt edebildi. Amerikalı bilim insanları, retinaya düzeltici gen verebilmek için bir teknik geliştirdi.



Bu teknikle, retinadaki ışığı algılayabilen duyu hücrelerinin kırmızı ve yeşilin görülebilmesi için gerekli olan proteinleri üretmesi sağlandı. Tedavinin ardından maymunlar “Sam” ve “Dalton”, renkleri görmeye başladı. Tedavinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra da yapılan testler maymunların bu renkleri görmeye devam ettiğini gösterdi. Renk körlüğünün tedavisinde umut ışığı olan araştırmanın sonuçları İngiliz Nature dergisinde yayımlandı. Erkeklerde daha sık rastlanan renk körlüğünün en fazla görülen türü, kırmızı ile yeşilin ayırt edilememesi. Renk körlüğünü tamamen tedavi etmek mümkün değil. Ancak bazı kontakt lensler ve gözlükler renklerin ayırt edilmesini sağlayabiliyor.

