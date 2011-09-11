-Renk körleri de özel güvenlik olabilecek ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - İçişleri Bakanlığının Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, ''Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri'' tanımlayan ''Alarm Merkezi''nin adı, ''Alarm İzleme Merkezi'' olarak değiştirildi. Değişikliğe göre, Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilecek. Bildirimler sorumluluk esasına göre, İl Emniyet Müdürlüğüne/İl Jandarma Komutanlığına bizzat yapılabilecek. Bildirimin yapılacağı günün tatil gününe rastlaması halinde bildirim, takip eden ilk mesai gününün mesai saati bitimine kadar yapılacak. Eski yönetmelikte hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe veriliyordu. Kamuya açık alanlarda üst araması, 1 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için başvuranlardan haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde ''Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı'' verilecek. Bu kart, daha önce 5 yıl süreyle veriliyordu. Değişiklikle genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlarda da özel güvenlik temel eğitim şartı ve ilgili kanundaki öğrenim durumuna ilişkin şartlar aranmayacak. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Eski yönetmelikte, bu kişilerde, mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmıyordu. Yönetmeliğin sağlık koşullarına ilişkin maddesindeki, ''Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak'' şartı, ''Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak'' olarak değiştirildi. Böylece, renk körü olanların özel güvenlik görevlisi olmasının yolu açıldı.