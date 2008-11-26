Luis Porem, uluslararası Opus Tasarım yarışmasına katılmak için renk değiştiren gözlük üretti. Bu gözlüklere istediğiniz rengi vermeniz mümkün. Su bazlı boya ile gözlüğün içerisine istediğiniz rengi enjekte ederek o anki ruh halinizi yansıtabilir, kıyafetinizle uyum içerisinde görünebilirsiniz.Opus Tasarım Ödülleri'ne damgasını vuran en ilginç çalışma şüphesiz buydu. Keşke bunun kıyafet, şapka ve aksesuar versiyonları da yapılsa, ne dersiniz?