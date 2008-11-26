Kıyafete göre gözlük seçenlere, cıvıl cıvıl olmayı sevenlere müjde! Gözlüğünüzün ruh halinizle veya kıyafetinizle uyum içerisinde olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl mı?
Luis Porem, uluslararası Opus Tasarım yarışmasına katılmak için renk değiştiren gözlük üretti. Bu gözlüklere istediğiniz rengi vermeniz mümkün. Su bazlı boya ile gözlüğün içerisine istediğiniz rengi enjekte ederek o anki ruh halinizi yansıtabilir, kıyafetinizle uyum içerisinde görünebilirsiniz.
Opus Tasarım Ödülleri'ne damgasını vuran en ilginç çalışma şüphesiz buydu. Keşke bunun kıyafet, şapka ve aksesuar versiyonları da yapılsa, ne dersiniz?