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Spor

Renault'ya F1'den 2 yıl men cezası

Adı 'şike iddiası'na karışan, Formula 1 takımlarından Renault, yarışlardan ertelemeli 2 yıl men edildi.

21 Eylül 2009 03:00

Adı 'şike iddiası'na karışan, Formula 1 takımlarından Renault, yarışlardan ertelemeli 2 yıl men edildi.

Dünya Motor Sporları Konseyi, geçen yılki Singapur Grand Prix'sinde, pilot Nelson Piquet Jr.'dan otomobilini kasten çarpmasını istediğini itiraf eden Renault takımını, yarışlardan ertelemeli 2 yıl men etti.

Konsey, geçen hafta istifa eden takım patronu Flavio Briatore'yi, Formula 1'den 'süresiz' men ederken, bu olaya müdahil olmaktan ötürü 'sonsuz pişmanlığını ve utancını' dile getiren eski teknik direktör Pat Symonds'ı da 5 yıl men cezasına çarptırdı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley, konuya ilişkin açıklamasında, 'Renault'ya ertelemeli ceza verilmesinin nedeni, bu olayda takımda Briatore, Symonds ve Piquet Jr.'dan başka kimsenin bir suçunun olmamasıdır' dedi.

Söz konusu skandalı, 'eşi, benzeri görülmemiş' şeklinde niteleyen FIA'nın açıklamasında da Renault'nun, 'sporun bütünlüğüne zarar vermekle kalmayıp, izleyicilerin, görevlilerin, diğer pilotların ve Nelson Piquet Jr'ın hayatını tehlikeye attığı' belirtildi.

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