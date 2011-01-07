-RENAULT'TAKİ CASUSLUKTA ÇİN ŞÜPHESİ PARİS (A.A) - 07.01.2011 - Fransız gizli servisi, Renault'da yaşanan sanayi casusluğu olayının Çin'le bağlantısını araştırıyor. Fransa'da yayımlanan Le Figaro'nun haberine göre, şirket, olayın Çin'le bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Fransız gizli servisi ise konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Fransa Sanayi Bakanı Eric Besson, dün yaptığı açıklamada, Fransız otomobil üreticisi Renault'da yaşanan sanayi casusluğu olayını ''ekonomik savaş'' olarak değerlendirmişti. Geçen yıl ağustos ayında şirketin Uyum Komitesine gönderilen bir ''etik uyarıdan'' sonra Renault içindeki sanayi casusluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, geçen pazartesi günü de elektrikli otomobillerle ilgili teknolojik sırları dışarıya sızdırdığından şüphelenilen üç yönetici görevden uzaklaştırılmıştı. Renault, sanayi casusluğunun şirketin stratejik varlıklarını tehdit ettiğini açıklamış ve birkaç ay süren soruşturmanın, bu üç çalışanın davranışının Renault'nun etik kurallarına karşı olduğunu, bilinçli olarak ve kasten şirketin varlıklarını tehlikeye attığını gösteren bir dizi unsurun belirlenmesine fırsat verdiğini belirtmişti. Fransız devletinin yüzde 15 hissesine sahip olduğu Renault, Japon ortağı Nissan ile beraber 4 milyar dolar tutarında yatırım yaptığı elektrikli araç programının tehlikeye girmesinden endişeleniyor. Her iki şirketin gelecek iki yılda yeni elektrikli otomobillerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Her iki şirket, elektrikli otomobillerin, araçların karbon salımı açısından uzun vadede en iyi çözüm olduğunu düşünüyorlar. Buna karşın dünyanın en büyük iki otomotiv şirketi ABD'li General Motors ve Japon Toyota ise hem elektrikli, hem de benzinli motora sahip hibrid araçların geliştirilmesine büyük yatırım yaptılar.