Renault yarışlardan 2 yıl men edildi

Dünya
Motor Sporları Konseyi, geçen yılki Singapur Grand Prix'sinde, pilot Nelson
Piquet Jr.'dan otomobilini kasten çarpmasını istediğini itiraf eden Renault
takımını, yarışlardan ertelemeli 2 yıl men etti.
Konsey, geçen hafta
istifa eden takım patronu Flavio Briatore'yi, Formula 1'den “süresiz” men
ederken, bu olaya müdahil olmaktan ötürü “sonsuz pişmanlığını ve utancını” dile
getiren eski teknik
direktör Pat Symonds'ı da “5 yıl” men cezasına çarptırdı.
Uluslararası Otomobil
Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley, konuya ilişkin açıklamasında,
“Renault'ya ertelemeli ceza verilmesinin nedeni, bu olayda takımda Briatore,
Symonds ve Piquet Jr.'dan başka kimsenin bir suçunun olmamasıdır”
dedi.
Söz konusu skandalı, “eşi, benzeri görülmemiş” şeklinde niteleyen
FIA'nın açıklamasında da Renault'nun, “sporun bütünlüğüne zarar vermekle
kalmayıp, izleyicilerin, görevlilerin, diğer pilotların ve Nelson Piquet Jr'ın
hayatını tehlikeye attığı” belirtildi