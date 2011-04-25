-RENAULT VE HYUNDAI DA ARAÇ ÇAĞIRIYOR SEUL (A.A) - 25.04.2011 - Renault ve Hyundai, üretim hatası nedeniyle Güney Kore'de toplam 148.066 aracını geri çağıracak. Renault Samsung, cuma gününden itibaren 12 Ağustos 2009 ve 29 Ekim 2010 tarihleri arasında üretilen 55 bin 648 adet SM5 model araç ile 23 Nisan 2009 ve 10 Ağustos 2010 döneminde üretilen 65 bin 157 adet SM3 model aracını geri çağıracak. SM5 model araçlardaki problemin hava yastığı, SM3 model araçlardaki problemin ise hava yastığı ile birlikte arka reflektörlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Hyundai Motor ise çarşamba gününden itibaren arka reflektöründe sorun bulunan 19 bin 211 adet YF Sonatas model araçlar ile 8 bin 50 adet Tucson SUV model aracını geri çağıracak.