Renault, çip krizi nedeniyle yıllık üretim kaybı tahminini 500 bin araca çıkardı

Fransız otomotiv üreticisi Renault, çip krizi nedeniyle eylül başında 220 bin araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500 bin araca yükseltti.

Renault, çip tedariğindeki sorunlar nedeniyle bu yılki üretim kaybının tahminlerinin çok daha üzerinde olacağını açıkladı. Üçüncü çeyrek bilançosunu ve mali tahminlerini bu sabah açıklayan Renault, otomobil fiyatlarındaki artış ve maliyetlerde sağlanan düşüş sayesinde kâr tahminlerinde değişiklik yapmadı.

Renault da diğer üreticiler gibi daha fazla kâr getiren modellere odaklandı. Şirket, eylül başında 220 bin araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500 bin araca yükseltti.

Renault, üçüncü çeyrekteki satışların yüzde 31’inin tamamen elektrikli ve hibrit modellerden oluştuğunu açıkladı.

Renault, küresel satış hacminde yüzde 22.3 düşüşe rağmen araç fiyatlarındaki artış sayesinde satış gelirlerindeki düşüşün yüzde 13.4 ile sınırlı kalarak 8.89 milyar Euro olduğunu açıkladı.