Renault, 8 milyar Euro zarar açıkladı

Dünyada en çok tercih edilen otomobil üreticilerinden Renault, 2020 yılında Avrupa çapında 8 milyar Euro rekor bir zarar açıkladı.

Analistler, Renault’un zararının 7,8 milyar Euro olarak tahmin ediyordu. Zararın çoğu yılın ilk yarısında geldi ve Renault bunu bir “zıtlık yılı” olarak nitelendirdi. Yılın ikinci yarısında faaliyet marjı yüzde 3,5 oldu ve Renault pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı sağladı.

Yeni CEO Luca de Meo, otomotiv endüstrisinin hala sancılı bir dönemle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı: “Koronavirüs'ü ve sağlık kriziyle ilgili bilinmeyenler ve elektronik bileşenlerin tedarik sıkıntısı da göz önüne alındığında 2021 zor olacak” dedi.

Renault grubu gelecekte yaşanması olası mikroçip kıtlığıyla alakalı da bir açıklamada bulundu ve 2021 yılındaki üretimin 100 bin araçlık kısmının bu durumdan etkileneceğini açıkladı. De Meo, “Stratejik planımızda duyurulduğu üzere, öncelik karlılık ve nakit üretimidir” dedi.

Renault patronu, fabrika kapasitesini dörtte bir oranında azaltacağını, maliyet kesintilerini 2025 yılına kadar 2 milyar Euro'dan 3 milyar Euro'ya çıkaracağını ve yeniden canlandırmayı amaçlayan bir dönüş planında markalarını elden geçireceğini söyledi.