Ren nehrine düşen Türk kızı kurtarılamadı

Almanya'nın Mannheim kentinde yaklaşık 2 hafta önce Ren nehrine düşen ve tüm kurtarma çabalarına rağmen kaybolan 6 yaşındaki Türk kızı Büşra Güler ölü olarak bulundu.



Mannheim polisi tarafından yapılan açıklamada, nehirden geçen bir teknedeki görevlilerin Gemarkung Frankenthal sahilinde bir kız çocuğu cesedi gördükleri ve polise haber verdikleri belirtildi.



Açıklamada, bulunan cesedin daha sonra otopsi için Bad Dürkheim kentindeki hastaneye getirildiği, Güler ailesinin Büşra'nın kolundaki altın bilezikten kızlarını teşhis ettikleri belirtildi.



Ailesiyle birlikte 13 Nisan tarihinde Mannheim kentinde Ren kenarında piknik yapmaya çıkan Büşra, bir ara oynamak için çıktığı iskeleden Ren nehrine düşmüş, nehrin akıntısına kapılan küçük kızı polis de yoğun aramalara rağmen bulamamıştı.

