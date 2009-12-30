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Remzi Gür'den Ahmet Hakan'a tazminat davası

Remzi Gür: Kişilik haklarıma saldırı var

30 Aralık 2009 02:00

 T24- İşadamı Remzi Gür, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hakkında 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.  
 
İşadamı Remzi Gür, hakaret içerikli yazı yazarak kendisini incittiği iddiasıyla Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hakkında 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Gür, Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, yazıda kişilik haklarının ihlal edildiğini, belirterek şu görüşlere yer verdi:

"Yazıda yer alan telefon görüşmesinin içeriği, yapılan haber, yorum ve değerlendirmeler doğru değildir. Aydınlık dergisinde yayımlanan haber ve yorum haksız itham ve iftiralar, abartılı yorumlar içermektedir. Hakan da kaleme aldığı yazı ile buna iştirak etmiştir.

Yapıldığı varsayılan telefon görüşmesini kayda alan, yardımcı olan, yayımlayan, yorumlayan herkes suç işlemekte ve özel hayatın gizliliğini ihlal ederek manevi zarara uğramama sebebiyet vermektedir. Bir konu hem haber hem de kişilerin hak ve hukukunun ihlal edildiği suçların konusu olamaz.

Burada da haber yapma hakkından da söz edilemez. Kaleme aldığı yazı kişilik haklarıma saldırı olup beni manen yıpratmış ve incitmiştir."

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