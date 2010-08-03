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Spor

Remy Rennes'e, Gyan Fener'e

Fransız basını, Rennes'in Gyan'ı FB'ye satmak üzere olduğunu, bu futbolcunun yerini Loic Remy ile dolduracağını belirtiyor.

03 Ağustos 2010 03:00

T24 - Fransız basını, Rennes'in Asamoah Gyan'ı Fenerbahçe'ye satmak üzere olduğunu, bu futbolcunun yerini Loic Remy ile dolduracağını belirtiyor.



L'Equipe gazetesine göre Rennes, Fransa'da transfer döneminin ilk büyük hamlesini yapmaya iyice yaklaştı.

Gazeteye göre Asamoah Gyan'ı Fenerbahçe'ye satma ihtimali giderek kuvvetlenen Rennes, bu futbolcunun yerini Nice'den Loic Remy ile dolduracak.

Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nda attığı üç golle yıldızlaşan Ganalı forvet için çok kararlı olduğunu belirten gazete, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemede mücadele eden sarı-lacivertli kulübün transfer için zamanının tükenmekte olduğuna dikkat çekti.

L'Equipe, Gyan için Fenerbahçe'den 16 milyon euroluk teklif alan Rennes'in en az 18 milyon euro istediğini, ancak West Ham'ın Remy için yaptığı 13.5 milyon euroluk teklif üzerine Rennes'in Gyan'ın satışına hız verebileceğini vurguladı.

Rennes teknik direktörü Frederic Antonetti, Nice'i çalıştırdığı dönemden Remy'yi iyi tanıyor ve genç golcüyü mutlaka takımında görmek istiyor.

Rennes, Gyan'ın Fenerbahçe'ye satışından gelecek parayla Wesrt Ham'dan önce davranarak Remy'yi kadrosuna katmak amacında.

Remy'nin Rennes'e transferinde ve dolayısıyla Gyan'ın Fenerbahçe'ye satılmasında Fransa mill takımının teknik direktörü Laurent Blanc'ın açıklamaları da oldukça önemli.

Blanc, West Ham dışında birkaç Premier League kulübünün de ilgilendiği Remy gibi genç oyuncuların Fransa'da önemli kulüplerde kendilerini kabul ettirdikten sonra yurt dışına transfer olmaları gerektiğini daha önce defalarca dile getirmişti.


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