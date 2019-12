R.E.M'in çağrısı: Değişim

'R.E.M' İstanbul'a geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Pozitif ve Virgin Radio işbirliğiyle dün saat 15.00'ten itibaren Kuruçeşme Arena'da düzenlediği S.O.S. İstanbul adlı etkinliği, ABD'nin rock topluluğu R.E.M.'in ilk İstanbul konseriyle birlikte yapıldı. Grubun kurucu üyesi Michael Stipe, konsere fötr şapkası, koyu takım elbisesi ve çizgili kravatı eşliğinde taktığı iri güneş gözlükleriyle damgasını vurdu.Muhalif duruşu ve demokrat tavrıyla öne çıkan, albüm ve şarkılarında bu tutumunu yansıtan Stipe, robot taklidi yaptığı figürleriyle de alkışlandığı konserin başında "çok uzak, hiç hayal edemeyeceğiniz bir ülkeden, ta ABD'den geldik," derken, kasımdaki ABD seçimlerine politik bir gönderme yapmayı ihmal etmedi. Seattle kentinde 1980 yılında Mike Mills ve Peter Buck ile kurulan, daha sonra ise Bill Berry'nin dahil olduğu R.E.M. grubu ile, 20'nin üzerinde şarkıyla inanılmaz bir sahne performansı ortaya koyan Michael Stipe, gecenin başında "Umuyoruz ki yaklaşan seçimler ABD'yi değiştirmek için çok bir fırsat olur,"şeklinde konuştu. Stipe böylece ABD'nin siyahi Başkan adayı Barack Obama'nın 'değişime oy verin' kampanyasına atıfta bulundu.Sabah'ın haberine göre toplam 6 bin 500 biletli izleyici dahil, yaklaşık 10 bin kişinin ilgi gösterdiği konser için özel tekneler ve deniz taksilerin sıkça kullanıldığı dikkati çekti. Gündüz saatlerinde yaklaşık 1500 kişiyi kendine çeken sivil toplum bilinci amaçlı S.O.S. İstanbul etkinliğine, sahneden yapılan sosyal kampanya anonslarıyla Aylin Aslım, Candan Erçetin, Lale Mansur, Ceyda Düvenci, Pelin Batu ve Leman Sam ile Derya Alabora gibi sanatçılar da destek verdi. R.E.M.'den önce, Ayyuka, Spiritualized ve Mor ve Ötesi gruplarının sahneye çıktıkları etkinlikte AÇEV, Greenpeace, Uluslararası Af Örgütü, TEMA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sivil toplum kuruluşları stantlar açarak müzikseverleri bilinçlendirecek faaliyetlerde bulundu.R.E.M. grubu, İstanbul konserinde yeni albümü Accelerate'dan parçaların yanı sıra, What's the Frequency ve konser sonunda seslendirdiği Losing My Religion ve Man On The Moon gibi şarkılarıyla Kuruçeşme Arena'yı dolduran binlerce seyirciye seslenme olanağı buldu.Ancak, konserin İstanbul'da insanları bilinçlendirme çabasının ne kadar etkili olduğu tartışılır. Zira Michael Stipe'ın binlerce kilometre öteden sırf İstanbul'a ses vermek adına geldiği etkinliğin sivil toplum ayağının gündüz saatlerinde asıl hedefini bulamamış olması, önemli bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. S.O.S. İstanbul etkinliğini sadece R.E.M. konseri olarak algılayanlar konser alanına uğramamıştı çünkü. Kuruçeşme Arena'da sahnenin tam karşısına çok önemli sivil toplum kuruluşları için özel stantlar açılmıştı. Sanatçılar da gün içinde bu standlar için sözcülük yapmayı denedi.