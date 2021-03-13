Rektörü olduğu üniversitede 4 dekan vekilliği görevi yürüten Nihat Hatipoğlu: Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşinde

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tıp fakültesi ve mimarlık dahil 4 dekan vekilliği yürütmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlere tepki gösterdi. "Haberin başlığı tamamen ön yargılı ve hak etmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir" diyen Hatipoğlu, "Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşindedir" dedi.

Ramazan yaklaştığı için algı yaratılmaya çalışıldığını ileri süren Hatipoğlu, "Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato işlemleri yapabilsin. Bu metot yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil" açıklamasında bulundu.

Bu görev sebebiyle herhangi bir maaş almadıklarını da belirten Hatipoğlu, "Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabii Ramazan geliyor. İllaki algı lazım" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, söz konusu haberlere tepki göstererek şunları kaydetti:

Dostlar. Bugün bazı haber ajanslarında Rektörü olduğum üniversitemiz ile ilgili bir haber servis edildi. Haberin başlığı tamamen ön yargılı ve hak etmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir. Maalesef bu tür habercilik Türkiye'nin bir gerçeği oldu.

Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşindedir. Elbette her sözün tartışılacağı ilahi mahkemeye inandığımız için bu tür tezyifatı önemsemiyoruz. Neticede her şey kayda alınıyor! Üzüldüğümüz yön, günlük siyasi arenaya hizmetlerimizin bulaşmaya çalışılmasıdır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yeni bir üniversitedir. Sıfırdan kuruldu. 8 fakültesi var. Bu fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için Dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor. Üniversitemizde şu anda ben dahil üç profesörüz. Yeni proflar alacağız. Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato bu tür işlemleri yapabilsin. Bu metod yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamuldür. Bize mahsus bir iş değil. Geçici olan bu görevlendirme hocalar alındıkça sona erecek ve her fakülteye ilgili branştan proflar dekan olarak atanacaklardır. Bütün üniversitelerde bu metodla akademik kadro oluşturulmuştur bugüne kadar.

Bu nedenle ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız.

Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de Dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır. Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabii Ramazan geliyor. İllaki algı lazım.

Bu açıklamalarım, üniversitenin medyaya gönderdiği açıklamalar görmek ve anlamak istemeyene biliyorum bir fayda sağlamayacak. Çünkü mesele başka. Derdim de değil. Derdim gerçeği görüp yahu dolduruşa gelmişiz hata ettik diyenlerdir. Ve siz sevgili kardeşlerimdir. Gerisi hesaba!