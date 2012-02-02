Rektörü eleştiren üniversiteliye 11 ay hapis

T24

CEZA ERTELENDİ

KTÜ Orman Fakültesi 2’inci sınıf öğrencisi Gizem Görnaz, ’Evrensel Genç Hayat’ adlı gazetedeki ’Yakarım KTÜ’yü de yakarım’ başlıklı yazısında, üniversiteye kayıt sırasında bağış adı altında alınan 100 liraların, KTÜ Güçlendirme Vakfı’nın kasasına girdiğini ileri sürerek üniversite yönetimini hırsızlıkla suçladı. Bunun üzerine KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na ’Basın yoluyla hakaret’ suçlamasıyla şikayette bulundu. Savcılık soruşturmasının ardından Gizem Görnaz hakkında dava açıldı.Trabzon 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına katılan ve suçlamaları kabul etmeyen Gizem Görnaz, "Kimseye hakaret etmedim. Amacım, medya yoluyla okulda yaşananları duyurmaktı" dedi ve beraatini istedi.Şargılama sonunda Gizem Görnaz’a 1 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halini gözönüne alarak cezayı 11 ay 20 gün hapis olarak belirledi ve erteledi.