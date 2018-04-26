T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rektörlükten personele: Sigara molası yok, ihtiyaç molalarının minimumda tutun

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, tüm birimlere "Mesai Saatleri Hakkında" yazısı gönderildi

26 Nisan 2018 17:22

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan tüm birimlere gönderilen yazıda, personele "ihtiyaç molalarını minimumda seviyede tutması" ve "sigara molasının olmadığının" hatırlatılması istendi. Mesai saatlerinin 8.30-17.30 olduğu hatırlatılan yazıda talimata uymayanlar hakkında yasal işlem yürütülmesini talimatı verildi.

Gazete Duvar'de yer alan haber'de "Mesai Saatleri Hakkında” konulu ve 9 Nisan 2018 tarihli yazıda, “Bazı birimlerimizde görev yapan personelin zaman zaman mesai saatlerine riayet etmedikleri konusunda duyumlar alınmaktadır” dendi. Rektör Erkan İbiş imzalı talimatta, “personelin uzun süreli sigara molalarının iş verimliliğini düşürdüğü ve işlerde aksamalara neden olduğu” öne sürüldü. Rektör İbiş, personele 'sigara molası' olmadığının hatırlatılmasını da istedi. Yazıda ayrıca, "ihtiyaç molalarının minimumda tutularak suistimal edilmemesine özen gösterilerek uymayanlar hakkında yasal işlem yürütülmesi" talimatı verildi.

ETİKETLER

Ankara ÜniversitesiRektörErkan İbişpersonelmesaisigaramola

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24