Rektörlükten personele: Sigara molası yok, ihtiyaç molalarının minimumda tutun

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan tüm birimlere gönderilen yazıda, personele "ihtiyaç molalarını minimumda seviyede tutması" ve "sigara molasının olmadığının" hatırlatılması istendi. Mesai saatlerinin 8.30-17.30 olduğu hatırlatılan yazıda talimata uymayanlar hakkında yasal işlem yürütülmesini talimatı verildi.

Gazete Duvar'de yer alan haber'de "Mesai Saatleri Hakkında” konulu ve 9 Nisan 2018 tarihli yazıda, “Bazı birimlerimizde görev yapan personelin zaman zaman mesai saatlerine riayet etmedikleri konusunda duyumlar alınmaktadır” dendi. Rektör Erkan İbiş imzalı talimatta, “personelin uzun süreli sigara molalarının iş verimliliğini düşürdüğü ve işlerde aksamalara neden olduğu” öne sürüldü. Rektör İbiş, personele 'sigara molası' olmadığının hatırlatılmasını da istedi. Yazıda ayrıca, "ihtiyaç molalarının minimumda tutularak suistimal edilmemesine özen gösterilerek uymayanlar hakkında yasal işlem yürütülmesi" talimatı verildi.