Rektörler vaatlerde siyasetçileri geçti

Görev süresi 18 Ocak’ta bitecek olan İÜ rektörü Mesut Parlak’ın koltuğuna talip olan adaylar vaatlerinde sınır tanımıyor. Vaatler arasında okul, huzurevi, TV kanalı var



İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğretim üyeleri yaklaşık bir ay sonra sandık başına gidecek. Rektörlük seçimleri için 13 aday yarışıyor. Adayların vaatleri arasında yok yok: Ulusal televizyon kanalı kurulacak, öğretim üyelerinin çocukları için ilköğretim okulu açılacak, huzurevi yapılacak...



Yaklaşık 60 bin öğrencisi ve 2 bin 462 öğretim üyesiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri İÜ’yü rektör seçimi telaşı sardı. 34 yıldır tıpçıların rektör olduğu üniversitede aday katılımı önceki yıllara oranla bir hayli yüksek. 18 Ocak’ta görev süresi dolan ve yaş haddinden bir daha aday olamayacak Prof. Dr. Mesut Parlak’ın yerine talip olan 13 aday şöyle:

Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahat Andican, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu, Çapa Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Faruk Erzengin, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Melih Boydak, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gediz Akdeniz, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Bermek, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Erdin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ulualp, Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Keçer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Uludağ, Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Batmaz.



Vaatler sınır tanımıyor



Adayların vaatleri çok çarpıcı. Faruk Erzengin, Kıbrıs ’ta fakülte açmayı, ülke genelinde yayın yapan televizyon ve radyo kanalı kurmayı vaat ediyor.



Tek kadın aday olan Gülçin Bermek öğretim üyesi çocukları için ilköğretim okulu açmayı ve başarılı olanlara burs vermeyi planlıyor.



Vesyel Batmaz, öğretim üyelerine 500 kişilik lojman, hocaların ve yakınlarının kalabileceği huzurevi yapmayı, öğretim üyelerinin referandum yapıp istifasını kararlaştırabilecek bir sistem geliştirme sözü veriyor.



Erhun Eyüboğlu kısa kodlu, rektöre ait bir telefonla öğretim üyelerinin her an rektöre ulaşılmasını vaat ediyor.



Birleşmiş Milletler Çevre Ödüllü aday Melih Boydak’ın çok sayıda vaadinin arasında teknopark ve üniversite hastanelerine bağlı olarak semt poliklinikleri kurmak var.



Adaylığı en çok tartışılanlardan biri Cumhurbaşkanı Gül’ün YÖK üyesi olarak atadığı Prof.Dr. Yunus Söylet. Prof. Dr. Parlak’ın “Hem aday, hem YÖK üyesi hem de siyasi iktidarın tercih ettiği bir kişi olacaksın. Böyle bir şey olamaz” sözleriyle eleştirdiği Söylet, aday olduktan sonra YÖK’ten istifa etmişti.



Cinsel istismar suçundan tutuklu Hüseyin Üzmez’i serbest bırakan Adli Tıp raporunda imzası olan Seyfettin Uludağ da sert eleştiriliyor.



Siyasi çizgisi olan adaylar üzerinde pek durulmadığı kulislerde konuşulurken, tıp dışı adaylardan Melih Boydak’ın ismi öne çıkıyor

