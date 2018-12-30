Rektöre 'zekat' parasıyla lüks makam aracı alındı

Aksaray Üniversitesi rektörünün makam aracı için, Konyalı bir iş insanının ‘zekat olarak‘ verdiği 100 bin lira ile alındığı ortaya çıktı. Bağışı yapan S.E.Y., “Başka yere gideceğine üniversiteye gitsin dedik” diye konuştu.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Siirt Üniversitesi’nin Rektör Murat Erman’ın kullanması için lüks makam aracı kiralama ihalesine çıkması ses getirmişti. Benzer bir olayın Aksaray Üniversitesi’nde de yaşandığı ortaya çıktı.

Bağışla ilgili belgede, ‘Araç alınmak üzere bağış‘ ifadesinin yer aldığı görüldü. Bağış sonrası Şahin’e Audi A6 Quattro marka araç alındı. Aracın bugünkü değeri ise 750 bin lirayı buluyor.

"Öğrencilerden alınacağına…"

Bağış sahibi iş insanı S.E.Y. konuyla ilgili şöyle dedi:

“Bu bağışı, zekat olarak verelim diye düşündük. Önceki makam arabası sıkıntılıymış sanırım. Bana, ‘Yardımcı olursanız seviniriz‘ dediler. Makam arabası öğrencilerin iaşesinden alınacağına, biz de hayır için bağışta bulunalım, dedik.”