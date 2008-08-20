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Politika

Rektörden AKP sloganlı kutlama

Gül tarafından Uludağ Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Medet Mete Cengiz, makamında AKP’nin sloganı olan, “Durmak yok yola devam” yazan pasta kesti

20 Ağustos 2008 03:00

Uludağ Üniversitesi’nde en fazla oyu alan Prof. Dr. Merih Yurtkuran’ın YÖK tarafından liste dışı bırakılmasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün işbaşına getirdiği yeni rektörü Prof. Dr. Medet Mete Cengiz, makamında AKP’nin sloganı olan, “Durmak yok yola devam” yazan pastayı kesti. AKP’ye yakınlığı ile bilinen Çavuşoğlu Holding’in patronu Muhammed Çavuşoğlu’nun getirdiği pastayı kesip ziyaretçilerine tattıran Cengiz, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun çok yakın arkadaşı olarak biliniyor. Aksu’nun, Cengiz’in liste başı yapılması için çaba harcadığı da öne sürülmüştü. 

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