Rektör yardımcısı: Ülkenin en tehlikeli kesimi üniversite mezunları, cahil halka daha çok güveniyorum!

Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı, okuma oranı arttıkça kendisine afakanlar bastığını söyledi ve cahil, okumamış halka daha çok güvendiğini belirtti. Türkiye’deki en tehlikeli kesimin üniversite mezunları olduğunu iddia eden Arı, ülkeyi ayakta tutacak olanların okumamış cahil halk olduğunu söyledi.

KRT'den Çağlar Cilara'nın konuğu olan Arı ayrıca, "Erdoğan giderse tam bir felaketle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

“Türkiye'nin geleceği için sevdiklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor” diyen Prof. Arı, "Gelecek nesillere bir şey bırakabilmemiz için evet bizim gerekiyorsa ölmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu suça ortak olmayacağız" diyen akademisyenlerle ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Bülent Arı, ilginç sözler söyledi. Türkiye'nin en tehlikeli kesiminin okumuş kesim olduğunu belirten Arı şöyle konuştu:

“En tehlikeli olanlar üniversite mezunları”

"Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) güveniyorum bu ülkede. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır. Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar, o beyannamenin ben neresinden tutayım. Daha önce Jön Türklerin yaptığı gibi ateşe sürüklüyorlar Türkiye'yi. Türkiye'nin okumuş kesimi, profesörlerden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Çünkü zihinleri berrak. Üniversite ve sonrası durum çok vahim çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık."

“Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor”

"Sultan Hamid devrine geri dönelim, Sultan Hamid, mülkiye olmak üzere Sultanileri kurdu. Yani medreselerde az çok kıt kanaat sadece dini tedrisat olmak yerine, laik eğitimi bütün ülkeye yaydı. Yani Osmanlı aydınlanmasını sağlayan Sultan Hamid'dir. Bu okullarda okuyanlar Sultan Hamid'i devirdiler. Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben açıkçası korkuyorum, ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum. Ben sürekli Refik Halit gibi gözlem yapıyorum, trafikte en tehlikeli tipler üniversite mezunlarıdır. Bakın normalde hiç okumamış kesimler trafikte birşey verdiğiniz zaman ona uyarlar, bunlar sürekli tehdit oluşturmazlar. Dünyanın gidişatını göremeyenler okumuşlardır. Okuma oranı arttıkça Türkiye'de olayları tahlil kabiliyeti azalıyor."

“Türk milletine korkuyu yakıştıramadım”

Prof. Dr. Arı, terör eylemleri nedeniyle vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına da karşı çıktı. Arı, "İnsanlarda beklenildiğinden çok fazla korku var. Ben açıkçası Türk milletine yakıştıramadım. İki gündür dolaşıyorum etrafta hakikaten yollar boşaldı, marketler boşaldı, iş yerleri kapandı, okulları kapatanlar oldu. Ben bombanın patladığı gün bir arka sokaktaydım. Yani Cumartesi günü için herkes söylemişti, şuralara gitmeyin diye ben o dedikleri yerlerde geziyordum. Pazar günü İstanbul'un boşalması hayra alamet değil, istenilen oydu zaten."

“Sevdiklerimizden de vazgeçeceğiz”

"Erdoğan giderse tam bir felaketle karşı karşıya kalırız. Gelecek nesillere birşey bırakabilmemiz için evet bizim de ölmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizden de vazgeçeceğiz. Üzeri örtülü görünmeyen bir savaş halindeyiz, bunu kabul edelim."