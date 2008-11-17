Rektör Süleyman Okudan'a yolsuzluk gözaltısı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Okudan, kentte düzenlenen Okyanus operasyonu kapsamında gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, merkezi Konya'da bulunan Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik olarak gerçekleşen 'Okyanus' operasyonunun 3'üncü dalgasını da bu sabah gerçekleştirdi. Aralarında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Rıza Sarıpabıççı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Atilla Çalışkan'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



Sabah saat 05.00'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Rektör Okudan, Meram İlçesi Yeni Yol Üzerinde Eğitim Fakültesi Kampüsü'nde bulunan ve rektörlük lojmanı olarak kullanılan villada gözaltına alındı. Polis yetkilileri, operasyonun sürdüğünü, şüphelilerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sorgularına başlanacağını bildirdi.



Bu arada gözaltına alınanlardan 15'i sabah saatlerinde Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında rektör Okudan'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin de hastaneye getirilmesi bekleniyor. Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların ev ve işyerlerindeki bazı evraklara ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Konya Numune Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden bazılarının görüntü almaya çalışan basın mensuplarına gülümseyerek "Arkadaşlar beni meşhur edeceksiniz" demeleri dikkat çekti.



Rektöre örgüt yöneticiliği suçlaması



Polis kaynakları Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Okudan'ın 'örgüt yöneticisi' olmak suçlamasıyla şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı. Okyanus Grubu'nun, Selçuk Üniversitesi'nin yaklaşık 12 yıldır yeni tıp fakültesi inşaatı, yemek, güvenlik, tıbbi malzeme gibi ihalelerin bir çoğunu kazandığı biliniyor.



12 ilde yolsuzluk



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Nusret Argun'un yaptığı Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik ilk olarak 26 Nisan 2008 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyon, Afyonkarahisar, Karaman, Kütahya, Eskişehir, Nevşehir, Antalya , Bartın, Kahramanmaraş, Isparta, Adıyaman ile Konya'nın Seydişehir, Akşehir ve Ereğli, Afyonkarahisar'ın Dinar, Bolvadin, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleşti.



Operasyonda tıbbi malzeme, temizlik, güvenlik, yemek ve 12 ilde doğalgaz dağıtım ihalelerine giren firmaya yönelik olarak, 'Suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, tehdit, baskı, şantaj, sahtecilik' suçlamasıyla şirket çalışan ve yöneticilerinin ev ve işlerlerindeki tüm evrak ve bilgisayarlara el konuldu.



Ardından Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 24 Eylül 2008 tarihinde yapılan ikinci operasyonda, Okyanus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Dr. Mustafa Mete, Okyanus Şirketler Grubunun İnsan Kaynakları Uzmanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Konya Şubesi Başkanı Arif Aytürk ile birlikte 63 kişi gözaltına alındı. Aralarında Nusret Argun, Dr. Mustafa Mete ve Arif Aytürk'ün de bulunduğu 21 kişi Adana'da çıkarıldıklarını mahkemece tutuklandı.









