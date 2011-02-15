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Dünya

Rektör kızardı ama kızmadı

3 şişe kırmızı boyayı Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova’nın üzerine döktüler

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Kosova’da, kürsüde konuşma yaptığı sırada kendisine yaklaşan 2 kişi, yanlarında getirdikleri 3 şişe kırmızı boyayı Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova’nın üzerine döktü. Geçtiğimiz sene Devlet Bakanı Egemen Bağış'a bir konferans çıkışındaNihal Çarıkcı tarafından yumurta atılmıştı. Hakkında ''kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret'' suçundan yargılanan Çarıkcı, ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle beraat etmişti.

Kosova’da Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova, üniversitenin 41. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen programda konuşma yaptığı esnada ‘Kendin Karar Al’ adlı sivil toplum hareketi üyesi 2 kişi kürsüye yaklaştı ve "Üniversiteyi bu duruma getirdiğiniz için utanmalısınız" diyerek yanlarında getirdikleri 3 şişe kırmızı boyayı rektörün yüzüne ve elbisesine döktü. 

Rektör, 'Demokrasi'de böyle şeyler olur'. dedi...

Rektörün zor anlarıProtesto ile bir süre şaşkınlık yaşayan Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam ederek, "Demokraside böyle şeyler olur. Aranavut halkı kırmızıyı sever bu nedenle beni de kırmızıya boyadıkları için kızmıyorum" dedi.

Bu arada rektöre boyalı saldırıda bulunan 2 kişi polis tarafından şiddet kullanılmadan gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan rektör hakkında üniversitede yolsuzluk yaptığına dair Kosova basınında zaman zaman yer alıyor. Yapılan saldırı Kosova basınında geniş yer buldu. Zeri gazetesi internet sitesinde rektörün saldırı sonrası fotoğrafını yayınladı.


KENDİN KARAR AL HAREKETİ

Rektöre boyalı saldırı gerçekleştiren hareket, daha önce de bir çok kez benzeri protesto gösterilerinde bulunmuştu. Kosova’da Türk dilinin resmi olduğu tek belediye olan Prizren Belediyesi’nde, anayasa mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda belediye logosunda Türkçe ve Boşnak dilinde de ‘belediye ibarelerin yer alması kararlaştırılmış, grup üyeleri logoda sadece Arnavutça’nın yer almasını isteyerek meclis üyelerinin oylama için belediye binasına girişini engellemek için binanın kapı girişine kırmızı renkte boya dökmüşlerdi.





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