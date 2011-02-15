Rektör kızardı ama kızmadı

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KENDİN KARAR AL HAREKETİ



Kosova’da Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova, üniversitenin 41. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen programda konuşma yaptığı esnada ‘Kendin Karar Al’ adlı sivil toplum hareketi üyesi 2 kişi kürsüye yaklaştı ve "Üniversiteyi bu duruma getirdiğiniz için utanmalısınız" diyerek yanlarında getirdikleri 3 şişe kırmızı boyayı rektörün yüzüne ve elbisesine döktü.Protesto ile bir süre şaşkınlık yaşayan Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muje Rugova, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam ederek, "Demokraside böyle şeyler olur. Aranavut halkı kırmızıyı sever bu nedenle beni de kırmızıya boyadıkları için kızmıyorum" dedi.Bu arada rektöre boyalı saldırıda bulunan 2 kişi polis tarafından şiddet kullanılmadan gözaltına alındı.Saldırıya uğrayan rektör hakkında üniversitede yolsuzluk yaptığına dair Kosova basınında zaman zaman yer alıyor. Yapılan saldırı Kosova basınında geniş yer buldu. Zeri gazetesi internet sitesinde rektörün saldırı sonrası fotoğrafını yayınladı.Rektöre boyalı saldırı gerçekleştiren hareket, daha önce de bir çok kez benzeri protesto gösterilerinde bulunmuştu. Kosova’da Türk dilinin resmi olduğu tek belediye olan Prizren Belediyesi’nde, anayasa mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda belediye logosunda Türkçe ve Boşnak dilinde de ‘belediye ibarelerin yer alması kararlaştırılmış, grup üyeleri logoda sadece Arnavutça’nın yer almasını isteyerek meclis üyelerinin oylama için belediye binasına girişini engellemek için binanın kapı girişine kırmızı renkte boya dökmüşlerdi.