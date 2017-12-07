Rektör İbiş’ten akademisyen Cenk Yiğiter’e ‘Huzurumu bozuyor’ davası

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilmesinin ardından tekrar girdiği üniversite sınavında aynı kampüsteki İletişim Fakültesi’ni kazanan akademisyen Cenk Yiğiter hakkında “kişi huzur ve sükununu bozma” suçlamasıyla şikayetçi oldu. Erkan İbiş’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yiğiter’in ifadesi alındı. Cenk Yiğiter yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıramamıştı.

‘Maksadım huzur bozmak değil, eleştirmek’

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre; özellikle Ankara Üniversitesine kaydının yapılmamasının ardından paylaştığı tweetlerin şikayet konusu olduğunu belirten Yiğiter savcılıktaki ifadesinde, maksadının huzur bozmak değil eleştirmek olduğunu söyledi.

Yiğiter ifadesinde, bu suçun işlenmesi için hukuka aykırı bir fiil gerektiğini belirterek, attığı tweetlerin eleştiri kapsamında olup hukuka aykırılık içermediğini söyledi. Yiğiter, Twitter’da engelle diye bir seçenek olduğunu hatırlattı ve İbiş’in bu tweetleri engellemek yerine adliyeyi meşgul ettiğini söyledi.

Kanun ne diyor?

Rektör Erkan İbiş’in iddia ettiği suç için Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesinde “sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” deniyor.