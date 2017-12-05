Rektör İbiş: Baykal tedavi için Almanya'ya gitti

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın tedavi için Almanya\'ya gittiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 51 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbiş, düzenlediği basın toplantısında, Baykal\'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için bugün saat 06.00\'da Almanya\'ya gittiğini belirterek şöyle dedi:

\"Tabii süreci hatırlayacak olursak, Deniz Bey çok ağır bir tablo ile hastanemize geldi. Çok kritik zamanlar yaşadık. Çok riskli günler geçirdik ama şükürler olsun ki bugün Deniz Bey iyi bir durumda hastanemizden çıktı. Deniz Bey\'in bilinci tam açıktı. Bilişsel fonksiyonları yerindeydi. Konuşması, muhakemesi tamdı. Sol taraftaki kuvvet kaybı dışında durumu iyiydi. Hastanemizde başlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları bundan sonra Almanya\'da devam edecek ve daha iyi bir durumda Türkiye\'ye dönmesini ümit ediyoruz.\"

\'BEN TÜRKİYE\'DEYKEN DE TÜRKİYE\'Yİ ÖZLÜYORUM\'

Dün akşam Deniz Baykal ile sohbet ettiklerini belirten Prof. Dr. Erkan İbiş, konuşmalarından notlar aktararak, şunları kaydetti:

\"Daha çok Deniz Bey konuştu, biz dinledik. Konuşmalardan küçük notlar iletmek istiyorum size. Sağlığı çok önemsemek gerektiğini, bunun için toplumun bilincinin yükseltilmesi gerektiğini ve oturmanın, hareket etmenin, yürümenin, yaslanmanın, yutmanın büyük bir nimet olduğunu, insanın bu fonksiyonları sıkıntı yaşadığı zaman çok daha iyi anladığını vurguladı. Bu nedenle insanların sağlıkları konusunda çok bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı. Yine bu süreçte bizim reanimasyon ünitemizle ilgili, bu tür ileri tedavi uygulamalarının yapıldığı, yüksek seviyeli tıbbi hizmetlerin verildiği merkezlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede sağlığına kavuştuğunu belirtti. \'Gidince Türkiye\'yi özleyecek misiniz?\' diye bir soru sorduk. \'Ben Türkiye\'deyken de Türkiye\'yi özlüyorum, özlerim ve gidince de özleyeceğim\' diyerek bir an önce geri dönmek istediğini söyledi. \'Teşekkür etmek istediklerim var\' dedi. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Demircan olmak üzere tüm bakanlara, hangi partiden olursa olsun ilgilenen tüm siyasilere teşekkür etti.\"

Prof. Dr. İbiş, Baykal\'ın kafatasından çıkarılan kısmın yerine konulup konulmadığıyla ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

\"Bunlar çıkarıldıktan sonra en az 3 ay geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizdeki süresi daha iki ay olmadığı için kapatılma işlemi yapılamadı burada. O parça ailenin de merkezin de talebi üzerine orada değerlendirilecek. Orada yapmayı uygun görürlerse orada, yoksa geldiği zaman bizde memnuniyetle tekrar koyabiliriz.\"

Deniz Baykal\'ın Münih yakınlarındaki gelişmiş bir merkezde tedavi göreceği öğrenildi.



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