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Eğitim

Rektör Bağlı, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof

18 Eylül 2017 18:22

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ilk ders gününde öğrenciler ile onlara eşlik eden velilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ile birlikte, H. Lütfü Pamukçu Ortaokulu\'nda 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk günü dolayısıyla düzenlenen açılış programına katıldı. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yeni eğitim- öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Bağlı konuşmasında, \"Yeni eğitim- öğretim yılının ülkemiz başta olmak üzere şehrimizde başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu ilk gününüzde siz değerli öğrencilerimizin ve velilerinin bu heyecanınızı, mutluluğunuzu canı gönülden paylaşıyorum. Geleceğimiz olan sizlerin burada alacağınız eğitimle, büyük işler başaracağınıza inancım tam. Çünkü ülkemizin ve üniversitemizin değerli öğrencilere çok ihtiyacı var. Bu bağlamda biz eğitimcilere de çok büyük görevler düştüğünün farkındayız. İnanıyorum ki hep birlikte çok çalışarak ülkemize, memleketimize ve milletimize hayırlı, büyük işler yapacağız. Şimdiden sizlere hayatın her alanında başarılar diliyor, hepinizi canı gönülden selamlıyorum” dedi.
Konuşmalarının ardından 880 öğrencinin ve 52 öğretmenin bugün ders başı yaptığı okul hakkında Okul Müdürü Harun Öcal’dan bilgi alan Rektör Bağlı, daha sonra sınıfları gezdi. Bağlı, öğrencilere derslerine çok çalışarak hayatta daima başarılı birer birey olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Bağlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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