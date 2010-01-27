Rektör ataması krizinin son adresi İzzet Baysal Üniversitesi

T24- Yine rektör ataması, yine bir tartışma... Bu kez tepkili olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitedeki rektör seçiminde en çok oyu alan ismi Köşk'e gönderdiği listenin sonuna koydu. Listenin başında ise, YÖK'te hakkında soruşturma yürütülen bir isim var.



YÖK'ün 21 Ocak'ta rektör atamaları için Köşk'e gönderilmek üzere belirlediği listede, üniversitede rektör adayı olarak en çok oy alan isim olan Prof. Dr. Atilla Kılıç, üçüncü sıraya (son sıra), Kılıç'tan 42 oy az alan Prof. Dr. Hayri Coşkun ise birinci sıraya yerleştirildi.



YÖK'ün listesinde ilk sıraya yerleştirdiği Hayri Coşkun hakkında yine YÖK tarafından soruşturma yürütülüyor. Gerekçe ise, Coşkun'a profesörlük unvanı verilmesinde usulsüzlük olduğu yönündeki bir iddia.



YÖK'ün kararı üniversitede tepkiye neden oldu, ama bu karar bir yandan da tahmin ediliyordu. Öyle ki; öncesinde İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup yazarak endişelerini dile getirdi.



Ahmet Baysal, rektör atamasında son noktayı koyacak olan Gül'den üniversitede yapılan seçim sonuçlarının dikkate alınmasını istedi ve Gül'den randevu talep etti.



Randevu talebini kabul etmeyen Köşk, buna gerekçe olarak Cumhurbaşkanı'nın yoğun programını gösterdi.



Şimdi gözler Gül'ün vereceği kararda.