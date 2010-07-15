-REKTÖR ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Marmara Üniversitesi (MÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. M. Zafer Gül'ün, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlyas Çapoğlu'nun atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzasıyla yayımlanan kararlarda, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlyas Çapoğlu'nun, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. M. Zafer Gül'ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından atandığı belirtildi.