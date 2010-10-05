Rektör adayının kampuste sıkıyönetim vaatleri



T24- Seçim meydanlarındaki heyecan bu kez bir kampüse girdi. Muğla Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri için geri sayım başlarken adaylar da vaatlerini dile getirdi. Ancak adaylardan Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güney'ın (61) vaatleri öğrenciler arasında şimdiden korku yarattı.



Takvim gazetesinin haberine göre, kendisini "Çok çalışkan, Atatürk ve Türk milleti sevdalısı, hümanist ve milliyetçi-sosyalist bir dünya görüşüne sahip" biri olarak ifade eden Güney, icraatlarını şöyle sıraladı: "İçtiği suyun pet şişesini, lüks sigarasının paketini, yediği çikolatanın kâğıdını fütursuzca yere atan, herkesin içinde utanmadan sıkılmadan sarmaş dolaş öpüşen öğrencilere asla tahammül gösterilmeyecek. Kopya çeken öğrenci affedilmeyecek. Hocalarına saygısızlık yapan, kapılarda karşı karşıya geldikleri hocalarına yol verme nezaketini gösteremeyen öğrenciler terbiye edilecek.

Yağlı güreşlere destek



Muğla Üniversitesi'nin sınırları içerisinde, kendi takımı dışında başka takımların yabancılara yenilmesine üzülmeyen yurttaşlar yetişmeyecek. Kemalizm'in 6 ilkesine sözde değil, özde bağlı olacağız. Çağın bilim dili İngilizce'ye önem verilirken, Muğla Üniversitesi'nde eğitim dili sadece Türkçe olacaktır. 'Dualı Spor', "Peygamber Sporu" denilen minder, yağlı, karakucak güreşlerimizin yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik akademik çalışmalar başlatılacaktır.

Kopyacılar yandı



Prof. Dr. Güney seçim çalışmalarında meslektaşlarını da hedef aldı. Günay, "Bilgisiz hocalar, sahte aydınlar, torpilciler benden korksun" dedi. Günay Hoca, "gündeme dair" de şu vaatlerde bulundu:

"Vurguncular, yalancılar, talancılar, sahtekarlar, rüşvetçiler, kopyacılar, saygısızlar, magandalar, düzenbazlar, dolandırıcılar, korkak fareler, sömürücüler, asalaklar kalleşler ve hainlerle savaşımı sürdüreceğim. Muğla Üniversitesi bir erdemlilik merkezi olacaktır. Erdem varsa, bilgi de vardır."