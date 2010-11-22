T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rekötrün istemediği bebek doğdu

Prof. Dr. Füzün'ün, 'Kendisinden gizli hamile kaldığı' için boşanma davası açtığı eşi doğum yaptı

22 Kasım 2010 02:00

T24 - Prof. Dr. Füzün'ün, 'Kendisinden gizli hamile kaldığı' için boşanma davası açtığı eşi doğum yaptı.

Rektör’ün istemediği bebekİzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün, kendisinden habersiz hamile kaldığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, doğum yaptı. 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, Can adı verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, geçen nisan ayında da 6 yıllık eşi Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün’den, ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanmak için dava açtı. Rektör Füzün, eşinin ortak kararları olmadan, kendisinden gizli hamile kaldığını öne sürdü. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’nde görülen dava henüz sonuçlanmadı. Genel Cerrahi uzmanı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, dün saat 10.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 500 gram ağırlığında ve 54 santim olarak dünyaya gelen bebeğe Can adı verildi. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, “Çok kötü zamanlar geçirdik ve bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım. Çok mutluyum. O benim canım ve her şeye değer. Çok sağlıklı. Hiçbir problemimiz yok. Gerçek mutluluk bu olsa gerek” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24