Rekötrün istemediği bebek doğdu

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün, kendisinden habersiz hamile kaldığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, doğum yaptı. 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, Can adı verildi.Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, geçen nisan ayında da 6 yıllık eşi Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün’den, ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanmak için dava açtı. Rektör Füzün, eşinin ortak kararları olmadan, kendisinden gizli hamile kaldığını öne sürdü. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’nde görülen dava henüz sonuçlanmadı. Genel Cerrahi uzmanı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, dün saat 10.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 500 gram ağırlığında ve 54 santim olarak dünyaya gelen bebeğe Can adı verildi. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, “Çok kötü zamanlar geçirdik ve bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım. Çok mutluyum. O benim canım ve her şeye değer. Çok sağlıklı. Hiçbir problemimiz yok. Gerçek mutluluk bu olsa gerek” dedi.