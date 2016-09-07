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Yaşam
Deutsche Welle

Rekortmen astronot dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) toplam 534 gün geçiren astronot Jeff Williams Dünya'ya döndü. Williams, "uzayda en uzun süre kalan Amerikalı" oldu.

07 Eylül 2016 20:29


Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) hareket eden Rus uzay aracı Soyuz, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Kazakistan'a başarıyla iniş yaptı. Soyuz, uzay istasyonunda 172 gün boyunca görev yapan astronot Jeff Williams ile Aleksey Ovçinin ve Oleg Skripoçka isimli kozmonotları Dünya'ya geri getirdi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Jeff Williams böylece bir rekorun sahibi oldu. 58 yaşındaki Williams 4 ayrı seferde toplam 534 gün kalarak "uzayda en uzun süre kalan Amerikalı" oldu.

ABD Kara Kuvvetleri'nden albay rütbesiyle emekli olan Jeff Williams, uzaya ilk seferini 2000 yılında, "Atlantis" uzay mekiği ekibiyle birlikte yaptı. Bir torun sahibi olan Williams, daha sonra 2006 ve 2009 yıllarında uzaya çıktı.

Williams son seferinde neler yaptı?

Astronot Jeff Williams, ISS'teki son görevi sırasında 5 kez uzay yürüyüşüne çıktı. Bu sırada Boeing ve SpaceX gibi ticari şirketlere ait araçların kenetlenebilmelerini sağlayacak yeni halkaları istasyona entegre etti. Ayrıca birçok bilimsel deneye katıldı.

"Uzayda en uzun süre kalan Amerikalı" unvanı daha önce 520 günle Scott Kelly'e aitti.

Rekor Rus kozmonot Padalka'ya ait

"Uzayda en uzun süre kalan insan" unvanı Rus kozmonot Gennady Padalka'ya ait. 58 yaşındaki Padalka beş seferde uzayda toplam 879 gün geçirmişti.

Padalka ilk seferini 1998 yılında yaptı. 199 gün uzayda kaldı ve Rus uzay istasyonu Mir'in komutanlığı görevinde bulundu. Gennady Padalka daha sonra sırasıyla 2004, 2009, 2012 ve 2015 yıllarında ISS'e yollandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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