T24 LogoT24 Logo
Spor

Rekortmen Armstrong geri mi dönüyor?

Fransa Bisiklet Turu’nu 7 kez kazanarak bir rekora imza atan ardından yarışmacı kariyerini noktalayan ABD’li Lance Armstrong’un yeniden tura döneceği iddia edildi.

10 Eylül 2008 03:00

7 kez Fransa Turu’nu kazanan emekli ünlü ABD’li bisikletçinin yeniden yarış kariyerine döneceğini iddia edildi

Fransa Bisiklet Turu’nu 7 kez kazanarak bir rekora imza atan ardından yarışmacı kariyerini noktalayan ABD’li Lance Armstrong’un yeniden tura döneceği iddia edildi.

VeloNews bisiklet dergisi, geçirdiği kanser hastalığı sonrası mucizevi başarılara imza atan ve emekli olan 36 yaşındaki Armstrong’un California Amgen Turu, Paric-Nice, Gürcistan Turu, Dauphine-Libere ve Fransa Turu’nda yarışacağını belirtti. Armstrong’un Astana takımı için yarışacağı, ücret ve bonus almayacağı da ifade edildi.

İyi durumda

Astana ise planları içinde Armstrong’un kendi takımlarında yer alacağı şeklinde bir oluşumun yer almadığını açıkladı. Astana sözcüsü Philippe Maertens, "Armstrong’un iyi durumda olduğunu biliyoruz. Çeşitli dedikodular duyduk ama Armstrong’u içeren bir planımız yok" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24