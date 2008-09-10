Rekortmen Armstrong geri mi dönüyor?

7 kez Fransa Turu’nu kazanan emekli ünlü ABD’li bisikletçinin yeniden yarış kariyerine döneceğini iddia edildi



Fransa Bisiklet Turu’nu 7 kez kazanarak bir rekora imza atan ardından yarışmacı kariyerini noktalayan ABD’li Lance Armstrong’un yeniden tura döneceği iddia edildi.



VeloNews bisiklet dergisi, geçirdiği kanser hastalığı sonrası mucizevi başarılara imza atan ve emekli olan 36 yaşındaki Armstrong’un California Amgen Turu, Paric-Nice, Gürcistan Turu, Dauphine-Libere ve Fransa Turu’nda yarışacağını belirtti. Armstrong’un Astana takımı için yarışacağı, ücret ve bonus almayacağı da ifade edildi.



İyi durumda



Astana ise planları içinde Armstrong’un kendi takımlarında yer alacağı şeklinde bir oluşumun yer almadığını açıkladı. Astana sözcüsü Philippe Maertens, "Armstrong’un iyi durumda olduğunu biliyoruz. Çeşitli dedikodular duyduk ama Armstrong’u içeren bir planımız yok" dedi.

