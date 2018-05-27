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Spor

Rekorların adamı Berk 

İZMİR,(DHA) Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü'nün desteklediği engelli sporcu Berk Kamanlı, su altında tek nefeste kırdığı 50 metre yüzme rekorunu geçmek için İzmir'de kampa girdi

27 Mayıs 2018 15:21

İZMİR,(DHA)

Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü\'nün desteklediği engelli sporcu Berk Kamanlı, su altında tek nefeste kırdığı 50 metre yüzme rekorunu geçmek için İzmir\'de kampa girdi. Samsun\'da paralimpik rekoru elinde bulunduran Berk, Türkiye adına dünyada büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Milli sporcu 10 yaşından bu yana yüzdüğünü belirterek, \"Su altında tek nefeste 50 metre yüzen bir sporcu yok. Bu rekorumu daha da geliştirmek için Ege Üniversitesi Yüzme Havuzu\'nda çalışmalarımı yapıyorum. Su altında en hızlı şekilde 50 metre ve üzeri yüzen olmadı. Bunu uluslararası alana taşımaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın bana çok destekleri oldu. Yaptığım bu yüzme stilinin dünyada klasmanı yok. Bu işin öncüsü olacağım\" diye konuştu. 

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