Rekorları kırılamadı

Tempo24-





Şimdiye dek düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında, eski SSCB'li bayan cimnastikçi Larissa Latynina, ilk sıradaki yerini Pekin-2008 öncesinde de koruyor.



1956-1964 yılları arasında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan Larissa Latynina'nın rekoruna, daha sonraki 10 olimpiyatta da kimse erişemedi. Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel olarak, 4'ünü de eski SSCB takımı olarak elde etti.



Sıralamada Latynina'yı, 1920-1928 yılları arasında kazandığı, 9'u altın 12 madalyayla, ''Uçan Finli'' lakaplı Finlandiyalı ünlü atlet Paavo Nurmi, 1968 ve 1972 yıllarındaki oyunlarda, yine 9'u altın 11 madalya toplayan ABD'li yüzücü Mark Spitz ve 1984-1996 arasındaki oyunlarda 9 altın ve 1 gümüş madalya elde eden ABD'li atlet Carl Lewis izliyor.



Atina-2004'den sonra klasmanda üst sıralara, kanoda Atina'da da 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak madalya sayısını altında 8, toplamda da 12'ye çıkaran 42 yaşındaki Alman sporcu Birgit Fischer yükseldi. Eski D. Alman sporcu Fischer ayrıca, ilk altın madalyayı 18 yaşındayken aldığı Moskova-1980'den bu yana, eski D.Almanya'nın katılmadığı Los Angeles-1984 dışında 6. olimpiyatından da altın madalya çıkardı. Fischer böylece, aynı dalda üst üste 5 altın madalyaya 1984-2000 yılları arasındaki oyunlarda ulaşan İngiliz kürekçi Steven Redgrave'in rekorunu da elinden aldı.



En son Atina'daki oyunlarda yüzmede 6 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya alan ABD'li Michael Phelps, bir olimpiyatta en fazla madalya kazanan erkek sporcu olarak tarihe geçti. Mark Spitz ise 1972'de Münih'te kazandığı 7 madalyayla bir olimpiyatta en fazla altın madalya elde eden erkek sporcu unvanını hala sürdürüyor.



Bu arada eski D. Almanya'dan bayan yüzücü Kristin Otto da Seul-88'de kazandığı 6 altınla, bir olimpiyatta en fazla madalya kazanan bayan sporcu unvanını Atina-2004 sonrası korudu.



Oyunlar tarihinde bireysel olarak en fazla altın madalya kazanan sporcu ise 1900-1908 arasındaki 3 olimpiyatta yarışarak toplam 8 altın madalya kazanan ABD'li atlet Ray C. Ewry oldu.



Bu arada 4 olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan da halen 3 sporcu var. Finn sınıfında 1948-1960 yılları arasında Danimarkalı ünlü yelkenci Paul Elvström, 1956-1968 yılları arasında disk atmada zirveyi kimseye kaptırmayan ABD'li atlet Alfred Oerter ile 1984 ile 1996 yılları arasında 100 metre ve uzun atlamanın efsaneleşen ismi ABD'li atlet Carl Lewis, 4'er altın madalya alarak tarihe geçti.



