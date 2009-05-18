Rekora koşuyorlar

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Wolfsburg'un iki forveti, Grafite gol sayısını 26'ya, Dzeko ise 25'e yükseltti...

18 Mayıs 2009 03:00

Wolfsburg'un iki forveti, Grafite gol sayısını 26'ya, Dzeko ise 25'e yükseltti...

Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Wolfsburg, haftasonu deplasmanda Hannover'ı 5-0 yenerken, karşılaşmanın gollerinin 3'ünü Dzeko, 2'sini ise Grafite kaydetti.

Bu gollerle Grafite gol sayısını 26'ya, Dzeko ise 25'e yükseltti. Böylelikle 2 oyuncunun toplam gol sayısı 51'e yükselerek, tüm zamanlarda önemli bir başarıya imza attı.

1971-1972 sezonunda Gerd Müller (40), Uli Hoeneß (13) toplamda 53 gol atmayı başarmıştı. Bir sonraki sezon aynı ikili yine toplamda 53 gole ulaşmıştı.

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