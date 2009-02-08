Rekor seviyede İngiliz iflasın eşiğinde

Ekonomik krizin giderek derinleştiği İngiltere'de 2008 yılının son üç ayında, borçlarını ödeyemeyeceğini belirterek iflasını isteyenlerin oranının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.



2008 yılının son üç çeyreğinde iflasını ve kayyuma devredilmeyi isteyen firmaların oranında da üç kat artış meydana geldiği bildirildi.



İstatistik sonuçlarını değerlendiren ekonomistler, 2009 yılı boyunca iflasını ilan eden kişi ve kurum sayısında çok daha büyük bir artış beklendiğini belirterek istatistik rakamlarını yorumladı.



İflasını isteyen şahısların özellikle İskoçya ve Kuzey İrlanda'da çok yüksek olduğuna işaret eden istatistik rakamları, iflasını isteyenlerin oranının İskoçya'da 2008'in son üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75, Kuzey İrlanda'da ise yüzde 39 artış gösterdiğini ortaya koydu.



Bu oranın İngiltere ve Galler'de ise yüzde 18,5 olduğu açıklandı. 2008 yılının son çeyreğinde İngiltere ve Galler'de iflasını isteyen kişilerin sayısının 35 bin 694 olduğu bildirildi.



Global Insight adıyla faaliyet gösteren Mali Danışmanlar Birliği'nin baş ekonomisti olan Howard Archer tabloyu değerlendirirken, İngiltere Merkez bankası'nın faiz indirimlerinin halka büyük ölçüde yardımcı olduğunu, ancak bir kesimi iflaslardan kurtarmaya yetmediğini söyledi.



Archer, özellikle ülkede emlak piyasasının yükseldiği dönemde ev alabilmek için limitlerini zorlayan kesimin büyük risk altında olduğu uyarısında bulundu. Ev fiyatları düştükçe, evlerinin bedeli ödedikleri fiyatın altına düşen kesimde de artış görüldüğünü belirten Archer, bunun da kişilerin kredi reytinglerinin düşmesine yol açtığını ve yeni borçlanma yapmalarının önüne geçtiğini kaydetti.



Borç Yönetimi Ajansları da halkın büyük bir kesiminin hızla iflas noktasına geliyor olmasından büyük kaygı duyduklarını açıklarken, "halk bizi bir anda borçlarını ödenebilir hale getirecek merciler olarak görüyor. Ancak elimizde limitlere kadar dayanmış borç yapılarını bir anda ödenebilir hale getirecek bir sihir yok" dedi.



Ülkede borçlu yapısının da hızla değiştiğine işaret eden Ajans yetkilileri, eskiden sadece orta ve dar gelirlilerin kendilerinden yardım istediğini, şimdiyse İngiltere finans sektöründe çalışan ve geçen yıllarda lüks alımları için büyük borçların altına giren kişilerin de yardım için kendilerine geldiklerini bildirdi.



İngiltere ve Galler'de 2008 yılının son çeyreğinde etkili olan kriz, 4,600 şirketin de iflaslarını istemelerine yol açmıştı. Bu son 15 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara girmişti. Bu arada 2000 şirket de kayyuma devredilmeyi istemiş, bunun da bir önceki yıla göre yüzde 251'lik bir artışa işaret ettiği belirtilmişti.

