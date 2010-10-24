-REKOR İKRAMİYE RUH SAĞLIĞINIZI BOZMASIN ADANA (A.A) - 24.10.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yılbaşı özel çekilişinde vereceği 35 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan kişide, telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanabileceği bildirildi. Adana Numune Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Sümer Öztanrıöver, yaptığı açıklamada, parasızlık çeken birçok kişinin ''büyük ikramiye'' hayalleri kurduğunu belirterek, bunun kişiler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini değerlendirdi. Kimilerinin büyük ikramiyenin kendine çıkması ile tüm sorunlarının çözüleceği inancında olduğunu belirten Öztanrıöver, ''Kurtuluşun kendinden değil de kendi dışında bir güç (kurtarıcı, şans) tarafından geleceğine inanan bu kişiler, aslında hayatın sorumluluklarından bir şekilde kaçan kişilerdir. Bu insanlar hayatlarında hep bir şeyleri ya da kişileri suçlayarak kendilerini sefalete mahkum ederler'' dedi. Birçok kişinin ikramiye kazanınca mutlu olacaklarına inandıklarını kaydeden Öztanrıöver, sözlerine şöyle devam etti: ''Oysa büyük ikramiye çıkmış kişilerle yapılan çalışmalarda, ikramiye çıktıktan bir yıl sonra bu kişilerin eskisinden daha mutsuz oldukları görülmüştür. Şimdiki durumuyla mutlu olan kişinin ikramiye çıktığında da mutlu olacağını veya mutsuz ise daha da mutsuz olacağını söyleyebiliriz. Geçim parasını şans oyunlarına veya ikramiye biletlerine yatıranlar için durum artık kumara dönüşmüştür ve hayatı boyunca milyonerler yaratmaktadır. Eğer tüm sorunlarınızın çözümü bir bilete bağlıysa ruh sağlığınız, size ikramiye çıksa da çıkmasa da ciddi bir tehdit altında demektir. Hazır olmadan yaşanılan maddi bir zenginlikle gelen ün ve güç, kişiyi rayından çıkarabilir. Bu, bir besinin mideyi atlayarak bağırsaklara geçmesi gibi kişinin hayatında ciddi sorunlara yol açacaktır. Acele verilen yanlış kararlar, yeterince düşünülmeden atılan adımlar, birden değiştirilen çevre, kişinin telafi edemeyeceği kayıplar yaşamasına yol açabilir. Işıltılı bir hayatın verdiği çekicilik, pervane böcekleri gibi kişinin değerlerini, ailesini yitirmesine yol açabilir.'' -BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANLARA TAVSİYE- Yüksek beklentilerle bilet alıp ikramiye kazanamayan kişilerde hayal kırıklığı, mutsuzluk ve depresyonun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Psikiyatrist Öztanrıöver, ''Ayrıca, var olan depresyon şiddetlenebilir. Hatta umudun tamamen yitirilmesi, intihar eğilimine yol açabilir. Fazla beklentiye girmeden bilet almak dengenizi sarsmayacaktır'' diye konuştu. Büyük ikramiye kazanan kişilerin hayatlarındaki değişimin üstesinden gelebilmeleri için birkaç ay yaşamlarında hiçbir değişiklik yapmamalarını öneren Öztarnıöver, şunları kaydetti: ''Durumu enine boyuna düşünerek hazmederek hayatlarını sürdürmeleri, sonrasındaki değişiklikleri aşama aşama yapmaları uygun olacaktır. Aşırı sorumluluk yüklenen bazı kişiler, ihtiyacı olan yakınlarına para vermek zorunluluğu duyacaktır. Parasızlık sorunu olan birine para vermek, o kişiyi daha da pasifize edecektir. Oysa ona para kazanabileceği bir iş imkanı yaratmak, yani balık vermek yerine balıkçı teknenizde çalıştırarak, birçok insanın hayalini gerçekleştirmek daha yapıcıdır.''