Rekor için cayır cayır yandılar

ABD'nin Ohio eyaletinde 17 kişi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için üzerlerine yanıcı madde döküp aynı anda kendilerini ateşe verdi.

Alevlerle 43.9 saniye dans eden dublör, balonla 14 saat gezinti yapan kaşif ve 174 gün pedal çevirerek dünya turunu tamamlayan bisikletçi Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD’nin Ohio eyaletindeki South Russell kentinde rekorlar kitabına girmeye çalışan 17 kişi akıllara durgunluk veren bir deneme yaptı. Çılgın grup, gece yarısı boş bir arazide toplanarak üzerlerine yanıcı madde döktü sonra da kendilerini ateşe verdi. Guiness Rekorlar Kitabı’nın temsilcileri bu tehlikeli rekor denemesine dakika dakika tanıklık etti. En fazla alevler içinde kalan 49 yaşındaki Ted Batchelor rekor kırdı. İkinci kez rekorlar kitabına giren Batchelor alevlere tam 43.9 saniye dayanabildi. Dublörlük yapan Batchelor yeniden rekor kırmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye’den bir rekortmen geçti

İngiliz bisikletçi James Bowthorpe da Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı. 29 Mart’ta parkinson hastaları için yola çıkan Bowthorpe aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkeyi gezerek dünyanın etrafını bisikletle turladı. 174 gün pedal çeviren bisikletçi dün Londra’daki Hyde Park bitiş çizgisini geçti. 18.000 mil yol alan James Bowthorpe rekorunu bitiş çizgisinde kendisini bekleyen arkadaşlarıyla kutladı.

Hava balonuyla ABD semalarında 14 saat

İngiliz kaşif David Hempleman Adams 14 saat 15 dakika küçük bir hava balonuyla seyahat ederek dünya rekoru kırdı. 200 km yol alan 52 yaşındaki maceracı, bir çamaşır sepeti boyutundaki balonda zorlandığını söyledi. David Hempleman Adams “Gece özellikle rüzgar türbinleri ve radyo direkleri tehlike oluşuturuyordu. Hava çok güzeldi. Fantastik bir yolculuk yaptım” dedi.