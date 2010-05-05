Rekor her zaman Picasso'da

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''Heykeltıraşın Platosunda Çıplak'' adlı tablo, dünyanın ve ABD'nin önde gelen müzayede salonlarından Christie'de dün akşam düzenlenen müzayedede 106,4 milyon dolara satıldığı belirtiliyor.



Şimdiye kadar bir Picasso tablosuna ödenen en yüksek fiyat olduğunu belirten bir sanat tüccarı, Picasso tablosu satışındaki bir önceki rekorun, İspanyol ressamın ''Pipolu Çocuk'' adlı eserinin satışında yaşandığını hatırlattı. 1905 yapımı ''Pipolu Çocuk'' adlı tablo, 2004 yılında 104,1 milyon dolara satılmıştı.



Geçen şubat ayından bu yana, sanat eseri satışındaki dünya rekoru, İtalyan heykeltıraş Alberto Giacometti'nin Londra'da 104,3 milyon dolara satılan ''Yürüyen Adam'' adlı heykelindi.



Sanat uzmanlarının, internet sitelerinde yayımladıkları haberlerde, yine de bu rekorların özel satışlar sırasında kırıldığını vurguluyorlar ve örnek olarak da İngiliz ressam Jackson Pollock'un 2006 yılında 1948 yapımı bir eserinin 140 milyon dolara satılmış olduğunu gösteriyorlar.



Alıcısının kimliği açıklanmayan ''Heykeltıraşın Platosunda Çıplak'' adlı Picasso tablosu, geçen kasım ayında ölen Los Angelesli Frances Lasker Brody adlı bir hayırseverin koleksiyonuna ait.



Tablonun müzayedede satış değeri 70 ile 90 milyon arasında başladı ve müzayede sonunda 106,4 milyon dolara satıldı. (NTV)