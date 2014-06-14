Reklamlar mobil cihazlara daha çok verilecek

Önümüzdeki 2 yılda, reklam verilen alanların yerleri değişecek. Reklam verenler gelecek yıllarda televizyon reklamlarında da harcamalarını artırmayı planlıyor.

Wsj'de yer alan haber şöyle:

Mobilin reklam bütçesinden aldığı pay giderek artıyor ancak reklam verenler gelecek yıllarda televizyon reklamlarına da harcamalarını artırmayı planlıyor.

ZenithOptimedia tarafından elde edilen Statista tarafından analizi yapılan verilere göre reklam verenler 2013 ile kıyaslandığında mobil internette 2016'ya kadar 31 milyar dolarlık reklam harcamaları yapmayı planlıyor. Bu rakamın içerisine mobil internet ve uygulama içi reklam harcamaları da dahil.

Diğer yandan insanların gittikçe artan bir şekilde YouTube ve Netflix gibi internet sayfalarına yönelmesine karşın TV reklamlarına harcamaların da 31 milyar dolar civarına çıkması bekleniyor.

Peki 2016 yılında TV'lere reklam harcamalarının artmasına neden olacak faktörler neler? ZenithOptimedia; yaz olimpiyatlarının, futbol ve ABD seçimlerinin bu faktörler içerisinde olduğunu belirtiyor. Yine de şirketler gelecek yıllarda TV'lerin global reklam pazarında payının düşeceğini tahmin ediyor.