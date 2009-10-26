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Reklamlar 30 bin, diziler 10 bin TL

Şarkı yarışmasıyla şöhret olan Ersoy kardeşler reklamlar için 30 bin, diziler için de 10 bin TL talep etti.

26 Ekim 2009 02:00

Şarkı yarışmasıyla şöhret olan Ersoy kardeşler reklamlar için 30 bin, diziler için de 10 bin TL talep etti.

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler Show TV'deki 'Şarkı Söylemek Lazım' yarışmasıyla şöhret olmuştu. Bir yıldır ekranlardan uzak kalan kardeşler bir reklam filmiyle döndü.

Esra Ersoy “Reklam filmlerinden 30 bin TL, dizilerden bölüm başına 10’ar bin TL talep ediyoruz. Sinema filmi için fiyat belirlemedik. Programlara ise bedava çıkıyoruz” dedi. Ceyda Ersoy ise “Sarışın aptal olduğumuzu sananlar çok yanılacak. İyi kazanıyoruz” dedi.

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