Reklamlar 30 bin, diziler 10 bin TL

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler Show TV'deki 'Şarkı Söylemek Lazım' yarışmasıyla şöhret olmuştu. Bir yıldır ekranlardan uzak kalan kardeşler bir reklam filmiyle döndü.Esra Ersoy “Reklam filmlerinden 30 bin TL, dizilerden bölüm başına 10’ar bin TL talep ediyoruz. Sinema filmi için fiyat belirlemedik. Programlara ise bedava çıkıyoruz” dedi. Ceyda Ersoy ise “Sarışın aptal olduğumuzu sananlar çok yanılacak. İyi kazanıyoruz” dedi.