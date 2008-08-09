Reklamdaki karikatüre sansür

Zaman Gazetesi dünkü sayısında yayınladığı GSM şirketi Avea'nın reklamına sansür uyguladı.

Reklamdaki karikatürde bir öğretmen öğrencilerine sınıf davarındaki evrim teorisini resmeden, "bir maymun ve önünde bir insanın" yer aldığı tabloyu göstererek, "kim cevap verecek? İnsanoğlu ne zaman iki ayağı üzerinde dik durmaya başlamıştırtır çocuklar" diye sorar. Karikatürdeki evrim tablosunu çağrıştıran maymun Zaman Gazetesi tarafından yok edildi. Karikatürün sahibi Emre Ulaş olayı emeğine, 80 yıllık cumhuriyete ve bilime saygısızlık olarak niteledi.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kamış ilandaki sansür uygulası için şu açıklamayı yaptı:

"Karikatür günz gelmesine karşın gözümden kaçmış görmemiştim. Gece yazı işlerinden aradılar, söz konusu karikatüre okuyucuların büyük tepki gösteribileceği konusunda beni ikaz ettiler. ben de karikatürün biraz belirsizleştirebileceğini söyledim. ancak gecedeki arkadaşlar biraz abartmışlar. Yalan şey güzel olmamış."