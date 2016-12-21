T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reklam tabelasına bağlanan köpek, akıma kapılarak öldü

Emrah Doğan, gezintiye çıkardığı köpeğinin zincirini Belediye Pasajı'nın önündeki reklam tabelasına bağlayınca köpek akıma kapıldı

21 Aralık 2016 23:53

Bursa'nın İznik ilçesinde, Emrah Doğan, gezintiye çıkardığı köpeğinin zincirini Belediye Pasajı'nın önündeki reklam tabelasına bağladı.

Ancak bir süre sonra pitbul cinsi köpeğin bağlı olduğu zincirin kıvılcım çıkardığını gören vatandaşlar, can çekişen hayvana yardım etmek istedi.

Vatandaşlar, ellerine aldıkları tahtalarla elektrik akımını engellemeye çalıştı. Tasması kesilerek olay yerinden uzaklaştırılan köpek kurtarılamayarak öldü.

UEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek elektrik akımını kesti. Ekipler, direkte elektrik olduğunu tespit etti. Hatta elektrik olduğu köpeğin telef olmasıyla ortaya çıktı. Köpeğin sahibi ise şikayetçi olacağını bildirdi.

ETİKETLER

bursaköpekelektrikakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24